Marcello Casal Jr/Agência Brasil Abono salarial referente ao ano-base de 2020 ainda pode ser sacado

O abono salarial do PIS/Pasep do ano-base de 2020, que estava disponível no ano passado, não foi sacado por 399.975 pessoas, de acordo com dados do Ministério do Trabalho.



No total, 120.947 trabalhadores não sacaram o PIS e 279.028 não sacaram o Pasep. Os números representam menos de 1% dos que tinham direito ao PIS e 10% dos que podiam retirar o abono do Pasep.

Os valores referentes ao abono salarial ano-base de 2020 ficaram disponíveis até 29 de dezembro de 2022. Quem não sacou dentro do prazo, porém, ainda pode entrar com um pedido junto ao Ministério do Trabalho.

O pedido pode ser feito a partir desta quarta-feira (15), quando também tem início o calendário de pagamento do abono referente ao ano-base de 2021 . Os trabalhadores têm até cinco anos após o fim do prazo para realizar a solicitação, ou seja, até o fim de 2027.

Como solicitar o PIS/Pasep atrasado

O abono do PIS/Pasep do ano-base de 2020 pode ser solicitado através da abertura de um recurso asministrativo junto ao Ministério do Trabalho. Isso pode ser feito presencialmente, por telefone ou online.

Depois de aberto o recurso, a pasta tem até 30 dias para analisar o caso e dar um parecer. Se o valor for liberado, ele fica disponível para saque no lote do mês seguinte à liberação. A seguir, veja como entrar com recurso: