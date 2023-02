Divulgação/Caixa Econômica Federal PIS/Pasep

Na próxima quarta-feira (15), a Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil começam a pagar o abono salarial do PIS e do Pasep . Os trabalhadores que ficarem de foram ainda têm tempo para recorrer ao Ministério do Trabalho e Emprego e garantir o benefício.



De acordo com a pasta, são aproximadamente 23,6 milhões de trabalhadores que devem receber os valores equivalentes ao ano de 2021. No total, a quantia reservada para os pagamentos deste ano será de R$ 24,4 bilhões.

Entre no canal do Brasil Econômico no Telegram e fique por dentro de todas as notícias do dia. Siga também o perfil geral do Portal iG

Mesmo assim, muita gente vai ficar de fora da folha de pagamentos do benefício. Entre as principais causa de recusa estão:

Não ter o número mínimo de dias trabalhados

A média salarial acima da exigida

Primeiro emprego em menos de cinco anos

É possível recorrer tanto se não for listado na folha do programa, quanto se discorda do valor a ser pago.

Esse recurso é feito pela internet, no site www.mte.gov.br/trabalho-e-previdencia . Primeiro você acessa o endereço eletrônico e clica nos três traços ao lado do "Ministério do Trabalho e Previdência". Depois, scolha "Canais de atendimento" e, por último, vá em "Formulário de contato".

Nesse documento, inclua os dados solicitados. Informe CPF, nome completo, email, telefone, estado onde mora, assunto (abono salarial) e mensagem.

Disserte porque discorda do MTE e depois clique em enviar.

Quem tem direito

Trabalhadores que estão cadastrados no programa PIS/Pasep ou no Cnis há pelo menos cinco anos que trabalharam pelo menos 30 dias em 2021 possuem direito aos valores disponíveis.

Para se qualificar, também é necessário ter uma remuneração mensal média de até dois salários mínimos em 2021, e ser contratado por empregadores que contribuem para o programa PIS/Pasep.

Além disso, é preciso estar inscrito no programa há pelo menos cinco anos e o empregador deve ter informado os dados na Rais (Relação Anual de Informações Sociais).

Empregados domésticos e trabalhadores empregados por pessoa física não têm direito aos valores.

Onde consultar sobre o abono?

A consulta sobre o direito ao benefício será liberada no dia 5 de fevereiro. É possível checar informações como valores, datas e os bancos de recebimento pelo aplicativo da Carteira de Trabalho Digital ou pelo portal do governo federal. (Veja o passo a passo para consultar pelo celular ).

O saque do valor deve ser realizado pela Caixa Econômica Federal ou pelo Banco do Brasil, variando de acordo com o tipo da empresa.

Como calcular os valores do PIS/Pasep?

Os valores disponíveis para os trabalhadores variam de R$ 109 a R$ 1.302, a depender dos meses em atividade do contribuinte. Para calcular o valor pago pelo governo, a conta prevê 1/12 do salário mínimo válido durante a data do pagamento multiplicado pelo número de meses trabalhados pelo empregado. Quem trabalhou com carteira assinada dentro dos critérios previstos por três meses em 2021, por exemplo, receberá R$ 327. Cada mês paga R$ 109, e o máximo é o salário mínimo atual, R$ 1.302.

Até quando o abono vai estar disponível?

O cadastro pode ser feito entre os dias 15 de fevereiro e 28 de dezembro de 2023. Os trabalhadores que não sacaram os valores no ano anterior só poderão receber o dinheiro a partir do início dos pagamentos desta edição do programa.

O valor máximo do abono deve se estabelecer em R$ 1.302. Após uma série de discussões do governo federal sobre aumentar o salário mínimo para R$ 1.320, a proposta ainda não seguiu adiante, e a remuneração ficou com os valores estabelecidos em dezembro de 2022.

Confira o calendário do abono PIS/Pasep para 2023:

Abono PIS - Concedido pela Caixa Econômica Federal

Disponível para aqueles que trabalharam em empresas privadas

Janeiro e fevereiro - de 15/02/2023 até 28/12/2023;

Março e abril - de 15/03/2023 até 28/12/2023;

Maio e junho - de 17/04/2023 até 28/12/2023;

Julho e agosto - de 15/05/2023 até 28/12/2023;

Setembro e outubro - de 15/06/2023 até 28/12/2023; e

Novembro e dezembro - de 17/07/2023 até 28/12/2023.

Abono Pasep - Concedido pelo Banco do Brasil

Disponível para aqueles que trabalharam em empresas públicas