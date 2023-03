Tânia Rêgo/Agência Brasil Recenseador durante o censo demográfico 2022

O IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) informou nesta quarta-feira (1º) que encerrou ontem (28) a coleta de dados para o Censo Demográfico de 2022 com 91% das pessoas recenseadas, ou seja, 189.261.144 cidadãos tiveram suas informações coletadas pelo Instituto.

O IBGE também informou que inicia nesta quarta (1º) a Etapa de Apuração, para divulgar os primeiros resultados da pesquisa no final de abril.

A Etapa de Apuração compreende os trabalhos de Análise dos Dados do Censo, a serem realizados pelo Comitê de Fechamento do Censo (CFC). Ressaltamos que estes trabalhos - que incluem verificações específicas de setores censitários e municípios selecionados pelo CFC - vão implicar alguns retornos a campo, para efeito de:

Trabalho de Supervisão Pontual, a ser realizado pela equipe especial de supervisores, indicada pela Comissão de Planejamento e Organização do Censo; Trabalho de Crítica e Consistência dos Dados; Trabalho de Imputação dos Dados; Análise dos Primeiros Resultados; até a definição da Divulgação dos Primeiros Resultados.

"Por conta de todos estes cuidados de checagem, verificação e refinamento da coleta, nesta Etapa de Apuração é importante frisar que alguns domicílios ainda vão receber visitas de recenseadores ou supervisores. Também cabe lembrar à sociedade que segue em operação a Pesquisa de Pós-Enumeração (PPE)", diz a nota.

O Censo deveria ocorrer a cada dez anos, no entanto, por conta da pandemia, em 2020, e falta de verba, em 2021, os agentes só saíram às ruas no dia 1º de agosto de 2022, 12 anos e meio depois do último levantamento e por ordem do Supremo Tribunal Federal (STF).