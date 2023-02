FreePik/katemangostar Declaração deste ano mantém faixa de isenção do ano passado

A Receita Federal divulgou nesta segunda-feira (27) as regras para a declaração do Imposto de Renda de 2023. A nova faixa de isenção de R$ 2.112 , anunciada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), não vale para a declaração deste ano.



Para a declaração de 2023, vale a mesma faixa de isenção anterior, de até R$ 1.903,98. Isso porque a ampliação da faixa só entra em vigor em maio, passando a valer para a declaração do ano que vem.

De acordo com anúncio do presidente, quem recebe até R$ 2.640 não precisará para Imposto de Renda a partir de maio. O governo esclareceu que essa isenção se dará a partir da soma de dois fatores:

o aumento da faixa de isenção do IR para R$ 2.112;

e um desconto automático do IR pago direto na fonte de R$ 528.

Enquanto a nova faixa de isenção passa a valer só na declaração de 2024, referente aos valores recebidos em 2023, o desconto automático já começa em maio, junto com o aumento do salário mínimo para R$ 1.320.

Quem ganha até R$ 2.640, portanto, vai começar a não ter desconto no salário em maio e, no ano que vem, estará isento do Imposto de Renda. Neste ano, porém, quem ganha mais de R$ 1.903,98 tem que fazer a declaração. Confira as faixas vigentes para 2023: