Reprodução TV Cultura Campos Neto no Roda Viva

O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, disse nesta segunda-feira (28) que o projeto do Real Digital deve dar os primeiros passos no mês que vem. Segundo ele, a autarquia prevê ter "algo funcionando" até o fim de 2024.

"No mês que vem a gente já vai ter um piloto da moeda digital, o Brasil vai ser um dos primeiros países a fazer isso. A gente vai avançando com o piloto à medida que a gente vai tendo segurança", afirmou Campos Neto no evento IDP Summit.

Campos Neto disse ainda que a principal vantagem da moeda digital será relacionada ao Pix, que passará a ter um sistema baseado em contratos digitais.

"O ente recebedor deixar de ser uma pessoa e ser um contrato digital, isso tem uma grande melhoria, em várias aspectos", afirmou.

O real digital é uma representação virtual da moeda que circula na economia brasileira. O projeto surgiu na esteira global com o crescimento das criptomoedas, que instigou bancos centrais de todo o planeta a desenvolverem suas próprias moedas digitais.

O Real Digital terá o mesmo valor e poderá ser livremente convertida em depósitos bancários, no papel-moeda e poderá ser utilizada em compras, pagamento de contas e transferências pessoais, assim como o real convencional. A principal diferença é que ela poderá ter novas funções que estão sendo desenvolvidas, ampliando aplicações que não são possíveis com o real "convencional".

Campos Neto x PT



Em meio a críticas do governo, Campos Neto voltou a se defender. Para ele, as acusações são personificadas demais. "Faço pouca coisa e levo crédito demais", disse durante o evento, completando que muitas decisões são tomadas por funcionários.

O P está insatisfeito com a política atual de juros, definida pelo Comitê de Política Monetária (Copom). Campos Neto disse ter pendurado um quadro no órgão indicando que autoridade do argumento vale mais do que argumento da autoridade.