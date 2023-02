MARCELO CAMARGO/AGÊNCIA BRASIL Banco do Brasil

O concurso do Banco do Brasil teve o prazo de inscrição prorrogado para o dia 3 de março. Inicialmente, as inscrições terminariam nesta sexta-feira (24). As datas de liberação do resultado e da prova seguem inalteradas.

São quatro mil vagas imediatas. As demais formam cadastro de reserva. As vagas são para escriturário, sendo metade delas para agente comercial (duas mil vagas imediatas e mil para cadastro reserva) e a outra metade para agente de tecnologia (seguindo a mesma divisão).

Para se inscrever no concurso do BB, é necessário acessar o site da banca organizadora , que é a Cesgranrio, e escolher a microrregião de posse e uma das 190 cidades disponíveis para a realização das provas. A taxa custa R$ 50.

O processo seletivo é composto por duas provas, a serem aplicadas no dia 23 de abril. Uma delas tem 70 questões de múltipla escolha, enquanto a outra exige a elaboração de uma redação dissertativa. Na prova de múltipla escolha, são cobrados conhecimentos de língua portuguesa, língua inglesa, matemática, atualidades do mercado financeiro e conhecimentos específicos.

Os postos de trabalho serão em todos os estados e no Distrito Federal, mas os da área de Tecnologia apenas para Brasília e São Paulo.

A divulgação do resultado preliminar sai no dia 5 de junho, enquanto a divulgação dos resultados finais está agendada para o dia 14 de julho.

Além do salário de R$ 3.622,23 para uma jornada de 30 horas semanais, o BB oferece mensalmente um auxílio de R$ 1.014,42 para alimentação/refeição, além de uma cesta alimentação de R$ 799,38.