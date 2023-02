Felipe Moreno Aposta feita no DF ganha prêmio de R$ 8,5 milhões da Mega-Sena

Uma aposta do Distrito Federal acertou as seis dezenas da Mega-Sena. O sorteio do Concurso 2.567 foi realizado nessa quinta-feira (23) à noite, no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo.

A aposta premiada, um jogo simples com seis dezenas, foi feita na Lotérica Ponto Certo, no Setor O da Ceilândia, região administrativa do Distrito Federal. Ela vai pagar ao ganhador ou ganhadora R$ 8.548.140,96.

As dezenas sorteadas foram 10 -11 - 19 - 33 - 58 e 60.

A quina teve 103 ganhadores e vai pagar o prêmio individual de R$ 23.886,63. Os 5.786 acertadores da quadra receberão individualmente R$ 607,45.

O próximo sorteio da Mega-Sena será neste sábado (25). O prêmio estimado para a faixa principal é de R$ 3 milhões.