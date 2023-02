MARCELO CAMARGO/AGÊNCIA BRASIL Banco do Brasil

Se encerra nesta sexta-feira (24) o período de inscrições para o concurso do Banco do Brasil . Ao todo, seis mil vagas de nível médio serão disputadas, com salário de R$ 3,6 mil. Também termina hoje o prazo para seleção de 6.800 estagiários da Caixa Econômica Federal.

Banco do Brasil

No caso do BB, são quatro mil vagas imediatas. As demais formam cadastro de reserva. As vagas são para escriturário, sendo metade delas para agente comercial (duas mil vagas imediatas e mil para cadastro reserva) e a outra metade para agente de tecnologia (seguindo a mesma divisão).

Para se inscrever no concurso do BB, é necessário acessar o site da banca organizadora , que é a Cesgranrio, e escolher a microrregião de posse e uma das 190 cidades disponíveis para a realização das provas. A taxa custa R$ 50.

O processo seletivo é composto por duas provas, a serem aplicadas no dia 23 de abril. Uma delas tem 70 questões de múltipla escolha, enquanto a outra exige a elaboração de uma redação dissertativa. Na prova de múltipla escolha, são cobrados conhecimentos de língua portuguesa, língua inglesa, matemática, atualidades do mercado financeiro e conhecimentos específicos.



Os postos de trabalho serão em todos os estados e no Distrito Federal, mas os da área de Tecnologia apenas para Brasília e São Paulo.

A divulgação do resultado preliminar sai no dia 5 de junho, enquanto a divulgação dos resultados finais está agendada para o dia 14 de julho.

Além do salário de R$ 3.622,23 para uma jornada de 30 horas semanais, o BB oferece mensalmente um auxílio de R$ 1.014,42 para alimentação/refeição, além de uma cesta alimentação de R$ 799,38.

O concurso reserva 5% de vagas a pessoas com deficiência, e 20% a candidatos autodeclarados negros.

Caixa

Já a Caixa está à procura de estudantes de níveis médio, técnico e superior em todo o país, que cursem Arquitetura, Engenharia, Direito e outros da área social. São 4.950 vagas para estagiários de ensino médio e 1.850 de ensino superior.

Para concorrer, o jovem de pelo menos 16 anos precisa estar matriculados em instituições de ensino públicas ou privadas com reconhecimento do Ministério da Educação e manter frequência efetiva nos cursos de ensino médio regular, ensino médio EJA, técnico e superior.

Se estiver cursando nível médio ou técnico, o estudante pode se inscrever desde o primeiro semestre de curso. No caso de alunos de ensino superior, são aceitos estudantes a partir do 3º semestre para cursos com duração de três anos ou três anos e meio ou a partir do 5º semestre para formações com duração de quatro ou cinco anos.

O salário varia de R$ 400 e mil reais, a depender da carga horária e do grau de formação. Além disso, os que passarem na seleção terão auxílio-transporte de R$ 130.

Para se inscrever, acesse o site do CIEE . Pessoas com deficiência terão 10% das vagas reservadas. Candidatos autodeclarados negros (pretos ou pardos), 30%. A inscrição é gratuita.