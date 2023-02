Reprodução/Bradesco Aplicativo do Bradesco

O aplicativo do banco Bradesco apresenta instabilidade nesta quinta-feira (23) para alguns usuários. As queixas principais são de impossibilidade de realizar login, tanto no aplicativo como no internet banking. Segundo o banco, a situação foi normalizada.



O site Downdetector, plataforma online que fornece aos usuários informações em tempo real sobre o status de vários sites e serviços, registou alta nas reclamações nesta manhã. Cerca de 70% dizem que há problemas com o login do app.

Veja relatos:

Tá virando rotina o app do @Bradesco tá dando algum problema. pic.twitter.com/MHLmi3EtR3 — Ale Junkie Δ.L.P ☮ (@aleh_maia) February 23, 2023





Bradesco fora do ar e eu precisando usar meu App ..🤦🏾‍♀️ — camyla✨ (@camylalindaa) February 23, 2023





Nas redes sociais, o banco informou que o acesso ao app foi normalizado, mas não explicou o motivo da instabilidade.

Olá, desculpe o transtorno! O acesso ao App foi normalizado. :) — bradesco (@Bradesco) February 23, 2023