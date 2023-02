Sophia Bernardes Americanas criticou ação do Bradesco para ter acesso aos e-mails de diretores

A Americanas criticou o recurso do Bradesco para ter acesso aos e-mails de diretores da varejista para investigar o rombo de R$ 20 bilhões nas contas. O ofício foi enviado ao Supremo Tribunal Federal (STF) neste sábado (18).

Segundo a empresa, o banco tenta realizar "medidas midiáticas" e "tumultuar" o processo de recuperação judicial. A Americanas ainda pediu para que o STF rejeite o recurso do Bradesco.

"Seu escopo nunca foi o de, pouco se importando com violações constitucionais e legais, investigar as razões das inconsistências contábeis, mas sim tomar medidas midiáticas ou que possam lhe trazer vantagem perante a recuperanda, com único propósito de prejudicar e tumultuar o regular processamento do processo de recuperação judicial do Grupo Americanas", afirmou.

Em janeiro, a Justiça de São Paulo atendeu ao banco e autorizou a busca e apreensão em e-mails da empresa varejista. O caso foi parar no STF e o ministro Alexandre de Moraes derrubou a decisão.

Para pedir o acesso aos e-mails, o Bradesco afirma não haver prejuízos na apuração adequada dos fatos e citou investigações em curso na Justiça do Rio de Janeiro e na Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O banco chamou as justificativas da Americanas de "cortina de fumaça" e disse ser possível excluir conversas não relacionadas com o rombo bilionário.

O STF deve responder ao recurso do Bradesco até o fim da próxima semana.