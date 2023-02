Montagem iG/TV Bandeirantes Henrique Meirelles





Henrique Meirelles , ex-presidente do Banco Central , revelou neste sábado (18) que deu a ideia ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para que o BC tivesse autonomia a partir de 2011. O economista ficou responsável pelo órgão nos oito anos dos dois primeiros mandatos do petista (2003-2010).

“Quando eu fui ministro da Fazenda, em 2016, 2017, 2018, eu ajudei também na redação dessa lei [da autonomia do Banco Central], e é um projeto que eu já tinha desde 2003, inclusive combinado isso na época com o então presidente Lula, ou até antes, durante o período antes dele assumir o mandato, em 2002”, contou Meirelles em entrevista à CNN Brasil.

Meirelles afirmou que, nos dois primeiros mandatos de Lula, sempre teve “autonomia operacional” para tomar decisões e que a relação “funcionou muito bem”.

“Eu tinha uma conversa muito amigável e fluída seja com o presidente, que era o próprio Lula, ou com o ministro da Fazenda. Eu podia concordar com algumas sugestões que eles faziam ou não”, relatou.

“Não tinha ainda uma lei de independência do Banco Central, mas eu era e agia de forma independente, que foi que algo que, na época, a imprensa chamou de ‘autonomia operacional’ do BC, que também funcionou muito bem, porque os agentes econômicos, os formadores de preços, empresário, consumidores etc., começaram a acreditar que o BC estava de fato agindo de forma independente. Fiquei lá oito anos e funcionou muito bem”, acrescentou.

Na avaliação do ex-presidente do BC, faz parte do jogo político debater a política monetária da instituição. “Por isso, justamente, que o Banco Central é independente”, comentou.

Só que o economista acredita que o assunto vai perder força ao longo do tempo, porque ele não enxerga o Poder Executivo capaz de mudar a lei que dá independência do Banco Central.

“Os líderes do Congresso, principalmente o presidente da Câmara, Arthur Lira, já disseram de maneira enfática que a autonomia do BC foi aprovada pelo Congresso e que não vão voltar atrás”, pontuou.





