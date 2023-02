Unsplash/ Tierra Mallorca Minha Casa, Minha Vida tem novas regras

O novo Minha Casa, Minha Vida , anunciado nesta terça-feira (14) pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), vai permitir que imóveis usados sejam comprados. Até então, o programa servia para financiar apenas novas unidades.



A compra de imóveis usados pelo Minha Casa, Minha Vida, porém, estará restrita a famílias com renda entre R$ 2.640 e R$ 8 mil. Já na faixa de renda mais baixa, de até R$ 2.640, o foco são imóveis novos, a fim de fomentar a construção de moradia e a geração de emprego.

Entre no canal do Brasil Econômico no Telegram e fique por dentro de todas as notícias do dia. Siga também o perfil geral do Portal iG



As famílias com renda entre R$ 2.640 e R$ 8 mil poderão financiar imóveis usados pelo programa, usando subsídio com recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). Para a faixa de renda de até R$ 4,4 mil, o subsídio inclui um desconto maior no imóvel a fundo perdido.

O subsídio varia de acordo com a renda exata da família, a composição familiar a a localização do imóvel. A taxa de juros do financiamento também varia, podendo ir de 4,25% ao ano até 8,66% ao ano, dependendo do caso. O prazo máximo de financiamento é de 35 anos.