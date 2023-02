Divulgação/Secretaria de Desenvolvimento Econômico de São Paulo Jorge Lima apresentou plano estratégico para SP

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE) de São Paulo anunciou nesta quinta-feira (9) um plano estratégico para fomentar empregos, alavancar novos negócios e reindustrializar o estado. Os anúncios foram feitos em evento para empresários no auditório do Centro de Difusão Internacional da Universidade de São Paulo (USP).



De acordo com o secretário Jorge Lima, o plano estratégico passará por quatro eixos principais: indústria, empreendedorismo, capacitação e fomento de novos negócios.

No que diz respeito à indústria, Jorge destacou a importância da reindustrialização de São Paulo, focando na atração de investimentos, transição energética e cadeia de valor. O secretário ainda comentou sobre o importante papel do InvestSP neste pilar.

Já no caso do empreendedorismo, o objetivo da SDE é focar em programas que contemplem a diversidade, com foco em mulheres e pessoas pretas, além de auxiliar os microempreendedores individuais (MEIs).



A respeito da capacitação, dois novos programas serão criados, um para auxiliar jovens aprendizes a entrarem no mercado de trabalho e outro voltado para trabalhadores com mais de 60 anos.

Já o último pilar visa utilizar as linhas de crédito da Desenvolve SP e do Banco do Povo para alavancar novos negócios. Além disso, os processos para abertura de empresas serão 100% digitais, na Junta Comercial do Estado de São Paulo (Jucesp).



Jorge também utilizou o evento desta quinta-feira para aproximar o empresariado de várias partes do estado. "Precisamos ter um olhar diferente para cada parte do estado, por isso vamos montar coalizões empresariais que estimulem e viabilizem projetos para o desenvolvimento local", afirmou.