Termina nesta semana o prazo para pagar o Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) à vista com desconto em diversas cidades brasileiras, como São Paulo e Rio de Janeiro. O imposto vale tanto para quem tem imóvel próprio quanto para quem paga aluguel, a depender do contrato.



Esta terça (7) é o último dia para quitar o IPTU à vista com desconto no Rio de Janeiro, enquanto São Paulo, Recife, Belém e Porto Alegre são outros exemplos de cidades cujos prazos se encerram nos próximos dias. Confira:

Apesar dos descontos, nem sempre compensa pagar o IPTU à vista. O primeiro fator que o cidadão precisa analisar é se o pagamento à vista não vai prejudicar suas contas de início de ano, considerando que há outros gastos, como com material escolar e com o pagamento do Imposto Sobre Propriedade de Veículo Automotor (IPVA).



"É essencial que cada pessoa entenda se o desconto é real, e principalmente, se o fato da ansiedade pelo desconto não pode se transformar em um problema no planejamento financeiro de cada um, afinal, o pagamento único exige que um percentual maior do orçamento mensal seja alocado para esse tipo de conta", analisa Guilherme Casagrande, especialista em educação financeira da Creditas.

Não tenho dinheiro para pagar à vista, compensa me esforçar para isso?



Se o cidadão não tem uma quantia de dinheiro previamente reservada para arcar com o IPTU à vista, não compensa pegar um empréstimo para quitar e obter desconto, nem tirar a quantia de uma reserva de emergência, aconselha João Victorino, especialista em finanças pessoais.

"Para quem não possui todo o valor, é melhor, claro, dividir o total devido e pagar as parcelas em dia, opção que sai mais em conta do que fazer uma dívida, pegar um empréstimo, para realizar o pagamento à vista", analisa o especialista. Já a respeito de tirar o dinheiro de uma reserva de emergência, João afirma que "isso pode afetar e até descapitalizar frente a um imprevisto que por ventura aconteça".

Se a decisão for pelo pagamento parcelado, o especialista aconselha as pessoas a considerarem a parcela do IPTU como um gasto fixo mensal, assim como a conta de energia ou o aluguel, por exemplo.

"Mesmo que não seja um gasto mensal contínuo, esses impostos, como IPTU e IPVA, e despesas típicas do período, como matrícula, compra de materiais escolares e renovação de seguro, são recorrentes em base anual, e isso deve ser levado em conta no seu planejamento do ano", aconselha.

Tenho dinheiro para pagar à vista, o desconto compensa?



Caso o cidadão já tenha a quantia dinheiro reservada para o pagamento do IPTU, ainda assim é necessário fazer as contas para descobrir se o desconto compensa.

Se a taxa de desconto for menor do que o rendimento que o dinheiro teria em uma aplicação de renda fixa de curto prazo, não compensa pagar à vista - nesse caso, é melhor investir o valor e pagar parcelado.

João afirma que a conta depende não somente do desconto oferecido pela prefeitura, mas também da quantidade de parcelas disponíveis. Levando em consideração a Selic no patamar atual, de 13,75% ao ano, o especialista fez as contas a pedido do portal iG.

"Em cidades que parcelam em até 10 vezes o IPTU, será preciso que o desconto seja superior a 4% para valer a pena o pagamento à vista. Já naquelas que oferecem parcelamento em apenas 5 vezes, é preciso que o desconto seja de, pelo menos, 2% para compensar o pagamento à vista", afirma.