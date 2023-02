Divulgação Biometria Facial

O Serpro, empresa pública de tecnologia, entrega mais uma solução para facilitar o dia a dia do cidadão brasileiro. A partir de agora, o Biovalid, a tecnologia inovadora que revolucionou, por exemplo, a abertura de empresas de forma remota e também validações para provas de vida, já pode ser usada para cumprir com os requisitos biométricos para contratação de empréstimo consignado.

“O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) publicou, no fim do ano passado, a Instrução Normativa 138, que estabelece critérios e procedimentos operacionais relativos à consignação de descontos para pagamento de crédito consignado contraído nos benefícios pagos pelo INSS. O Biovalid, nosso ecossistema de validação de identidade a distância, atende 100% das exigências contidas nessa instrução normativa", explica Rafael Ando, gerente de Produtos de Validação e Biometria do Serpro.

“O Biovalid inova ao desafiar o status quo de identificação pessoal ao substituir o cara-crachá. Nossa liveness, que é a prova de vida com validação biométrica facial junto às bases oficiais de governo, assegura a individualização do titular dos dados com alto grau de confiabilidade e segurança”, completa.

Conforme a IN 138, todas as instituições financeiras que operam consignados junto ao INSS devem se adequar até o próximo dia 13 de fevereiro e o Serpro já disponibilizou a solução para contratação dessas instituições, além de times para esclarecimento de dúvidas e orientações às instituições financeiras, de forma que não haja interrupção na oferta do serviço.

Segurança padrão ISO

Umas das exigências do INSS é que a captura biométrica tenha garantia de vivacidade – ou liveness, conforme os padrões definidos no IEE Std 2790-2020 – Standard for Biometric Liveness Detection, além da ISO/IEC 30.107-3, referente aos testes para detecção de possíveis ataques. “A captura de biometria facial deve ser capaz de capturar a imagem facial com qualidade mínima, levando em consideração aspectos como taxa de compressão, nitidez e luminosidade mínima. Todas essas exigências já integram o Biovalid”, explica Ando.

“A solução do Serpro atende a todos os requisitos técnicos, inclusive a garantia de que a validação da biometria foi realizada em bases biométricas de governo, com todos os protocolos de respeito à privacidade e proteção de dados pessoais, conforme a LGPD”, finaliza.