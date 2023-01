Yeferson Perez São 6.800 vagas distribuídas em todos os estados brasileiros

A Caixa Econômica Federal abriu 6.800 vagas de estágio para estudantes de nível médio, técnico ou superior em todas as regiões do país. A parceria com o Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE) oferece oportunidades nas áreas de Arquitetura, Engenharia, Direito, Serviço Social e outros.

Segunda o edital, as inscrições estão abertas até às 12h (Brasília) do dia 24 de fevereiro. Para participar, basta preencher as informações necessárias no site do CIEE.

Serão 4.950 vagas para estagiários de ensino médio e 1.850 de ensino superior. Os contratos poderão ser renovados após o período previsto.

As bolsas para os estagiários variam por nível, sendo de R$ 400 para estudantes do ensino médio ou técnico, e podem chegar até R$ 1.000 para aqueles de nível superior. Além da bolsa, também é disponibilizado um vale-transporte de R$ 130 por mês.

Os participantes devem ter a idade mínima de 16 anos, e estar matriculados e frequentando o ensino médio ou um curso, desde que seja reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC).

A carga horária para os estagiários deve variar de 20 a 25 horas por semana.

Os estudantes irão participar de uma prova online durante o processo seletivo. Em seguida, os participantes de nível superior devem realizar uma entrevista em uma das Unidades da Caixa. A convocação será realizada via e-mail.

Para a prova online, as questões incluem temas como língua portuguesa, informática e matemática. Para algumas das vagas, como Projetos Sociais e Arquitetura e Urbanismo, está incluso perguntas de conhecimento específico. O gabarito deve ser divulgado no dia 27 de fevereiro.

Do total, 10% das vagas serão destinadas para pessoas com deficiência (PcDs), e 30% para candidatos autodeclarados negros. É possível conferir mais informações sobre o processo seletivo no site da CIEE.

Em caso de dúvida, o estudante pode entrar em contato com o Centro de Integração Escola-Estágio via Whatsapp, pelo número (11) 3003-2433.

