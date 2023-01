Reprodução: iG Minas Gerais Previdência Social

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) irá iniciar os pagamentos das aposentadorias, pensões e auxílios a partir desta quarta-feira (25). O primeiro grupo a receber é o grupo com final NIS 1 que recebe o piso do benefício, de R$ 1.302.

No entanto, moradores da cidade de São Paulo que se enquadram no grupo irão receber apenas na quinta-feira (26), devido ao feriado municipal de aniversário da capital.

Outras instituições como lotéricas, bancos, Correios e agências do INSS estarão fechadas em São Paulo . A federação recomenda aguardar até quinta para a retomada das atividades.

Para outras localidades sem feriado, o calendário vigente segue como previsto, afirma a Febraban (Federação Brasileira de Bancos).

A ordem de pagamentos segue o número final do benefício (NB), que tem 10 dígitos e aparece no seguinte formato: 999.999.99 9 -9. É preciso considerar o penúltimo algarismo (o que vem antes do dígito).

Os beneficiários que recebem acima do piso serão pagos a partir do dia 1º de fevereiro, e terão um reajuste de 5,93% - valor equivalente ao Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) de 2022. O teto atualizado do benefício é de R$ 7.507,49.

Confira o calendário oficial para os benefícios do INSS de janeiro:

Reprodução/INSS Calendário de pagamentos de benefícios do INSS de 2023

Para pessoas que recebem até um salário mínimo

25 de janeiro - final 1*;

26 de janeiro - final 2;

27 de janeiro - final 3;

30 de janeiro - final 4

31 de janeiro - final 5;

01 de janeiro - final 6;

02 de janeiro - final 7;

03 de janeiro - final 8;

06 de janeiro - final 9;

07 de janeiro - final 0.

*Moradores da cidade de São Paulo com final NIS 1 irão receber na quinta-feira, dia 26.

Para pessoas que recebem acima de um salário mínimo

01 de fevereiro - final 1 e 6;

02 de fevereiro - final 2 e 7;

03 de fevereiro - final 3 e 8;

06 de fevereiro - final 4 e 9;

07 de fevereiro - final 5 e 0.

Os beneficiários podem verificar os valores e as datas pelo aplicativo (disponível para Android e iOS), ou pelo site do Meu INSS, ou pelo telefone 135, de segunda a sábado, das 7h às 22h.

