Fachada de uma das lojas Americanas no Brasil.

O Instituto Brasileiro de Cidadania (Ibraci) pediu à Justiça do Rio de Janeiro que inclua no pedido de ação civil pública que o órgão protocolou contra a empresa, o pagamento de indenização a comerciantes e a consumidores que possam ter problemas com entregas. A solicitação vem três dias após a varejista pedir recuperação judicial.

O Ibraci destaca na petição que os comerciantes que atuam no marketplace da Americanas são cerca de 149 mil. No texto, o Instituto também faz referência a "todos" os credores, como as instituições financeiras que ofereceram crédito à empresa.

Na última semana o Instituto já havia protocolado na 5ª Vara Empresarial do Tribunal de Justiça do Rio (TJ-RJ), um pedido de indenização por danos materiais e morais individuais a consumidores, investidores e acionistas.

A petição, assinada pelo diretor jurídico do Ibraci, Gabriel de Britto Silva, dá destaque ainda à diferença entre o valor de mercado da empresa, que é de R$ 11 bilhões, e o valor das dívidas, que é de R$ 43 bilhões.

"Considerando o deferimento da recuperação judicial, os danos ultrapassam os experimentados pelos acionistas fruto da queda das ações e beneficiários originários desta ação civil pública", disse o advogado ao jornal Globo.





