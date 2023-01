Luciano Rodrigues Ações da empresa estão sendo negociadas a R$ 0,79

As ações da Americanas (AMER3) foram excluídas do Ibovespa, maior índice de desempenho de investimentos na bolsa de valores brasileira (B3) nesta sexta-feira (20). Os investimentos foram excluídos de mais 13 indicadores nacionais.

Confira a lista de indicadores que a empresa deve sair:

Índice Governança Corporativa (IGCX)

Índice Carbono Eficiente (ICO2)

Índice de Consumo (ICON)

Índice Brasil (IBXX)

Índice de Governança Corporativa Trade (IGCT)

Índice de Governança Corporativa Novo Mercado (IGNM)

Índice Brasil Amplo (IBRA)

Índice Valor (IVBX)

Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISEE)

Índice de Ações com Tag Along Diferenciado (ITAG), empresas que ofereçam melhores condições para acionistas minoritários

Small caps (SMLL), empresas com pequeno valor de mercado

Índice Brasil 50 (IBXL)

GPTW (empresas certificadas pela GPTW como as melhores para trabalhar).

Na quinta-feira (19), o valor das ações da Americanas terminou o dia cotado a R$ 1. Agora, o valor está em R$ 0,79, segundo a pesquisa da Economatica. Segundo os dados divulgados, as ações da empresa sofreram uma queda de 91,7% no último mês. Em comparação, a mesma ação na empresa em 11 de janeiro estava cotada à R$ 11.

Com a saída da empresa do Ibovespa, diversos fundos de investimentos atrelados ao índice terão de vender suas ações. No entanto, a saída da Americanas dos indicadores da bolsa brasileira não significa que as ações dela deixarão de ser negociadas. Os papéis da companhia continuam tendo seus ativos negociados no mercado.

O processo de recuperação judicial da empresa foi aprovado pela 4º Vara Empresarial do Rio de Janeiro. O pedido veio após o descobrimento de "inconsistências contábeis" no valor de R$ 20 bilhões que, na verdade, eram de R$ 40 bi. A informação foi foi divulgada como "Fato Relevante", e provocou a saída precoce do novo CEO da marca, Sérgio Rial, da comapanhia.

Segundo a metodologia do B3, empresas em rpocesso de recuperação judicial não podem fazer parte do indicador de ações. Atualmente, 18 outras empresas estão passando pela RJ.

O plano de recuperação judicial da Americanas deve ser apresentado para seus credores em até 60 dias.

A empresa informou que, após ter seus bens bloqueados por seus credores, têm apenas R$ 250 milhões em caixa no momento. Com o processo, a empresa terá 180 dias para se recuperar e evitar a falência.