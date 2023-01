Divulgação/Cleiton Marques de Oliveira Orla de Balneário Camboriú

Conhecida como a "Dubai Brasileira", a cidade do litoral norte de Santa Catarina, Balneário Camboriú, ultrapassou as capitais do Rio de Janeiro e de São Paulo e agora tem o metro quadrado mais caro do país.

No total, a média para a compra de um metro quadrado na cidade é de R$ 11.447, segundo pesquisa divulgada em dezembro de 2022 pela Fipezap. Cidades como Vitória (ES), Itapema (SC), São Paulo (SP) e Rio de Janeiro (RJ) ficaram atrás de Balneário Camboriú, com R$ 10.481, R$ 10.303, R$ 10.196 e R$ 9.860, respectivamente.

Com altos prédios de luxo, a cidade deve registrar um aumento ainda maior nos valores dos imóveis no futuro. A partir de investimentos nas áreas de convivência como o calçadão da Praia Central, é esperada uma maior procura pelos prédios de luxo e arranha-céus do município.

No total, serão investidos mais de R$ 330 milhões nas obras de reparação da área.

Segundo o especialista no mercado imobiliário Bruno Cassola, após a revitalização da área no local, os preços dos imóveis na região devem aumentar em até 30%.

"Assim que concluído o projeto, sabemos que tanto moradores e turistas, quando pisarem no novo calçadão e nos parques da orla, terão a sensação de estar em local com níveis de infraestrutura de primeiro mundo", afirmou.

Outras obras projetadas para 2023 em Balneário Camboriú devem atrair ainda mais os olhos de outros investidores. Com um novo projeto de sistema de drenagem para a dispersão da água da chuva na cidade, a obra deve atrair os olhares do mercado imobiliário.

Recentemente, a cidade enfrentou dificuldades após semanas com fortes chuvas. Durante o período, diversas praias do município foram consideradas impróprias para o banho pelo Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina (IMA).