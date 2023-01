A Americanas entrou no começo da tarde desta quinta-feira (19) com um pedido de recuperação judicial para tentar se recuperar do rombo bilionário descoberto na última semana. A medida já era esperada pelos acionistas da empresa para segurar a cobrança de dívidas.

Em comunicado, a empresa informou ter dívida de R$ 43 bilhões. O valor é o dobro do estimado pelo ex-presidente da companhia, Sérgio Rial.

*Reportagem em atualização