Divulgação Bombeiros SP Edital prevê 800 oportunidades em diversas áreas de atuação

O edital do concurso do Corpo de Bombeiro do Rio de Janeiro foi publicado nesta quinta-feira (19). No total, são 800 vagas para participantes de nível médio.

As oportunidades são divididas em 130 para terceiro- sargento músico , e 670 para soldados com especialidades diversas .

Os salários variam entre R$ 2.791,72 para soldados, e R$ 5.056,46 para sargento músico.

As inscrições para a vaga começam a partir do dia 23 de janeiro, e devem permanecer abertas até o dia 12 de março. Para concorrer, os interessados devem acessar o site Instituto Universal de Desenvolvimento Social (IUDS) dentro do prazo previsto e preencher com as informações necessárias.

Categorias

As vagas para sargento músico são divididas em 17 diferentes cargos: clarinetista (22), flautista (5), flautinista (2), saxofonista (5), fagotista (2), oboísta (3), trompetista (8), trombonista (9), bombardinos (4), tubista (5), trompista (8), contrabaixista (6), percussionista (8), pianista (1), violinista (24), violista (10) e violoncelista (8).

O número de oportunidades para soldados é o maior do edital. As vagas são divididas em: combatente (52), condutor e operador de viaturas (230), artífice (162), telecomunicações (26), corneteiro (50) e marítimo/mestre de lancha (150). É importante ressaltar que algumas dessas vagas exigem nível técnico na área.

Para atuar como soldado combatente, as oportunidades variam entre pedreiro (14), eletricista predial (6), eletricista eletrotécnico (8), bombeiro hidráulico (6), carpinteiro (6) e pintor (12).

Outras vagas disponíveis são as dos artífice, divididas em mecânico de motor a diesel (36), mecânico de motor a gasolina (20), mecânico de motor de 2 tempos (14), mecânico de refrigeração automotiva (8), mecânico eletricista automotivo (12), mecânico eletromecânico (12), lanterneiro (16), lanterneiro pintor de automóveis (16), serralheiro (16) e borracheiro (12).

Telecomunicações possui 26 vagas, variando em técnico em telefonia (10), técnico em radiofonia (10) e eletrotécnico em telecomunicações (6).

As oportunidades de condutor e operador de viatura requerem a Carteira Nacional de Habilitação nas categorias "D" (130) e "E" (100).

Processo seletivo

Será cobrado uma prova objetiva de 60 questões com perguntas de múltipla escolha sobre língua portuguesa, raciocínio lógico e conhecimentos específicos. A avaliação está marcada para o dia 30 de abril.

Para concorrer, é necessário ter entre 18 e 32 anos. Após a fase da prova objetiva, será cobrado teste de aptidão física, exame de saúde e exame documental, avaliação de títulos e teste de habilidades específicas para algumas das vagas.

O concurso terá validade de um ano após a homologação do resultado final. Segundo o edital, o prazo pode ser prorrogado por mais um ano a critério da corporação.

