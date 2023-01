Lorena Amaro É possível realizar a transferência dos valores pelo site ou app da Nota Fiscal Paulista

A Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo (Sefaz-SP) liberou os valores referentes à setembro de 2022 da Nota Fiscal Paulista nesta segunda-feira (16).

No total, foram disponibilizados mais de R$ 32,27 milhões em créditos referentes a compras e doações feitas em setembro de 2022. Desse valor, R$ 15 milhões devem ser pagos para pessoas físicas cadastradas no programa. Os outros 17 milhões devem ser destinados a entidades de caridade em São Paulo.

É possível transferir os valores para uma conta corrente ou poupança pelo site ou aplicativo (disponível para Android e iOS) da Nota Fiscal Paulista. O valor mínimo de transferência disponível para os inscritos é de R$ 0,99, e deve ser depositado em até 20 dias.

A quantia disponibilizada pelo governo é proporcial aos valores dos documentos discais, e são pagas todos os meses. O programa distribui até 30% do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) no estado.

Dentro do site, basta digitar o CPF ou CNPJ cadastrado no programa e solicitar a transação dos valores desejados. A opção deve ficar disponível para consumidores por um ano. Após a data de expiração, valores não sacados serão destinados ao Tesouro Estadual, e devem ser investidos em diversas áreas do governo de São Paulo.

Entenda como transferir os valores da Nota Fiscal Paulista

No site, clique em "Acesso ao Sistema";

Faça o login informando CPF ou CNPj e a senha. O valor disponível deve ficar no lado esquerdo do site;

Clique em "Sacar". Então, basta escolher se o crédito será depositado em conta-corrente ou poupança;

Informar o valor desejado e confirmar;

Aparecerá uma mensagem informando que o valor será creditado na conta em até 20 dias;

Por fim, clique em "Efetuar transferência".

