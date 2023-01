shutterstock Reajuste na capital paulista dos valores do IPTU de 2023 foi de 5,5%

Moradores da cidade de São Paulo já podem consultar os valores para o Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) de 2023. O pagamento da primeira parcela ou a vitsa também foram liberados. Segundo o edital publicado pela prefeitura, os valores para este ano tiveram um reajuste de 5,5%.

A partir desta quinta-feira (19) será enviado aos moradores da capital as notificações com informações sobre o imposto. A depdender da data de vencimento da fatura, as notificações poderão ser enviadas até o dia 10 de fevereiro. Para contribuintes isentos, o envio inicia no dia 23 do próximo mês.

Caso o contribuinte não receba as notificações até a data limite, ele poderá emitir a segunda via do documento pela internet. Também é possível entrar em contato com a prefeitura de São Paulo pelo telefone 156, ou ir pessoalmente a uma suprefeitura da sua região.

Os moradores que optarem por pagar a parcela do tributo à vista terão 3% de desconto no valor total previsto para o ano. No entanto, também é possível parcelar o pagamento em até 10 vezes.

Para realizar a consulta online, basta acessar os canais oficiais da Prefeitura de São Paulo. Todos os pagamentos devem ser efetuados pelos portais da capital. Além da consulta e do pagamento para 2023, é possível comparar os valores do IPTU deste ano com anos anteriores pela seção Explicando o IPTU.

O pagamento das parcelas está disponível para moradores da captial desde o dia 15 de janeiro.

Para pagar os valores, basta acessar canais de autoatendimento ou internet banking de bancos conveniados. Pela internet, os moradores precisam informar o número do cadastro do imóvel para terminar a trasição - dado presente nas notificações enviadas pela prefetura.

Também é possível realizar o pagamento em agências bancárias ou lotéricas, basta estar com o documento impresso em mãos.

Outra opção para os contribuentes é o pagamento via débito automático. Segundo a prefeitura, aqueles que ainda não aderiram à modalidade poderão alterar a forma de pagamento a partir da segunda parcela deste ano.