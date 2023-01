Lorena Amaro Cidade de São Paulo

A Prefeitura de São Paulo publicou o calendário de pagamentos do IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) para 2023. Este ano, o reajuste foi de 5,5% no valor do imposto.

Todos os imóveis da capital paulista tem o vencimento da primeira parcela ou o pagamento á vista do tributo ao longo de fevereiro.

Segundo o edital, aqueles que optarem pelo pagamento á vista terão um desconto de 3% sobre o valor total do IPTU.

Também está disponível o pagamento do tributo divido em dez parcelas. Caso o cidadão atrasar ou esquecer de pagar após o vencimento, o juros passa a ser de 0,33% ao dia, até atingir 20%.

Após o período de um mês, também é aplicado a atualização monetária pelo IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo), e juros de 1% ao mês. Os inadimplentes serão inscritos ao Cadis (Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal).

As notificações sobre o pagamento do IPTU serão enviadas pelos Correios aos moradores de São Paulo a partir do dia 19 de janeiro. Para contribuintes isentos, as informações serão enviadas a partir do dia 23 de ferereiro.



Caso o contribuinte não receba as notificações até a data limite, ele poderá emitir a segunda via do documento pela internet. Também é possível entrar em contato com a prefeitura de São Paulo pelo telefone 156, ou ir pessoalmente a uma suprefeitura da sua região.

Não haverá envios de boletos para os contribuentes que efetuarem o pagamento do tributo em parcelas.

Para acessar o edital, basta acessar o setor do tributo no Site da Prefeitura , ou procurar pelo PDF do documento.

Confira o calendário de pagamentos do IPTU em São Paulo

A tablea segue a ordem de: Vencimento da primeira parcela ou à vista, postagem no correio, limite para recebimento pelo contribuente e período para emitir a 2ª via pela internet ou efetuar a comuncação nas Subprefeituras .

01/02/2023 - 19/01/2023 - 24/01/2023 - 26/01/2023 - 31/01/2023

02/02/2023 - 19/01/2023 - 24/01/2023 - 26/01/2023 - 01/02/2023

03/02/2023 - 19/01/2023 - 26/01/2023 - 27/01/2023 - 02/02/2023

04/02/2023 - 20/01/2023 - 27/01/2023 - 30/01/2023 - 03/02/2023

05/02/2023 - 20/01/2023 - 27/01/2023 - 30/01/2023 - 03/02/2023

06/02/2023 - 20/01/2023 - 27/01/2023 - 30/01/2023 - 03/02/2023

07/02/2023 - 24/01/2023 - 30/01/2023 - 31/01/2023 - 06/02/2023

08/02/2023 - 24/01/2023 - 31/01/2023 - 01/02/2023 - 07/02/2023

09/02/2023 - 26/01/2023 - 01/02/2023 - 02/02/2023 - 08/02/2023

10/02/2023 - 27/01/2023 - 02/02/2023 - 03/02/2023 - 09/02/2023

11/02/2023 - 27/01/2023 - 03/02/2023 - 06/02/2023 - 10/02/2023

12/02/2023 - 30/01/2023 - 03/02/2023 - 06/02/2023 - 10/02/2023

13/02/2023 - 30/01/2023 - 03/02/2023 - 06/02/2023 - 10/02/2023

14/02/2023 - 01/02/2023 - 06/02/2023 - 07/02/2023 - 13/02/2023

15/02/2023 - 02/02/2023 - 07/02/2023 - 08/02/2023 - 14/02/2023

16/02/2023 - 02/02/2023 - 08/02/2023 - 09/02/2023 - 15/02/2023

17/02/2023 - 06/02/2023 - 09/02/2023 - 10/02/2023 - 16/02/2023

18/02/2023 - 06/02/2023 - 10/02/2023 - 13/02/2023 - 17/02/2023

19/02/2023 - 06/02/2023 - 10/02/2023 - 13/02/2023 - 17/02/2023

20/02/2023 - 06/02/2023 - 10/02/2023 - 13/02/2023 - 17/02/2023

21/02/2023 - 06/02/2023 - 10/02/2023 - 13/02/2023 - 17/02/2023

22/02/2023 - 06/02/2023 - 10/02/2023 - 13/02/2023 - 17/02/2023

23/02/2023 - 09/02/2023 - 15/02/2023 - 16/02/2023 - 22/02/2023

24/02/2023 - 09/02/2023 - 16/02/2023 - 17/02/2023 - 23/02/2023

25/02/2023 - 10/02/2023 - 17/02/2023 - 22/02/2023 - 24/02/2023

26/02/2023 - 10/02/2023 - 17/02/2023 - 22/02/2023 - 24/02/2023

27/02/2023 - 10/02/2023 - 17/02/2023 - 22/02/2023 - 24/02/2023

28/02/2023* - 10/02/2023 - 17/02/2023 - 22/02/2023 - 27/02/2023

(*) em fevereiro essa data de vencimento valerá também aqueles que optarem pelo vencimento nos dias 29 e 30, prevalecendo

o dia de opção para os meses seguintes.