Reprodução: ACidade ON Unesp publica edital para concurso; confira

A Unesp (Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filha) publicou os editais para um novo concurso. No total, são 27 vagas em diversas cidades para todos os níveis de escolaridade.

As oportunidades são distribuídas entre a capital paulista, Bauru, Botucatu, Jaboticabal, Ilha Solteira, Sorocaba, Marília e Rosana.

Os valores dos salários variam entre R$ 2.354,06 a R$ 8.370,30. As inscrições vão das 10h do dia 17 de janeiro e vão até 24 de fevereiro.

Para os candidatos de nível fundamental, estão disponíveis a vaga de auxiliar de assistente operacional (1) e assistente operacional de jardinagem e manutenção (1).

As vagas disponíveis para o nível de ensino médio são assistente administrativo (1), assistente de suporte acadêmico - recursos audivisuais (1), biblioteca (1), eletrônica (1), eletrotécnica (1), solos e fitossanidade (1) e técnico de contabilidade (1).

Os interesdados para carreira de curso superior podem se candidatar para as vagas de gente de desenvolvimento infantil (1), assistente de suporte acadêmico: ciências biológicas (1), zootecnia (1), biofármacos (2), farmacêutico (2), médico: saúde coletiva (1), médico veterinário: medicina interna de grandes animais (1), biotério e cirurgia de cães e gatos (1), biotério e clínica de animais selvagens (2), biotério, clínica e cirurgia de grandes animais (3) e médico veterinário de animais de experimentação de médio e grande porte (1).

Para se inscrever, o candidato deve acessar o site da Vunesp . As taxas variam de acordo com o nível exigido pela área: R$ 45 para nível fundamental, R$ 65 para nível médio e R$ 86 para curso superior.

As provas objetivas do processo seletivo e dissertativa serão aplicadas no dia 16 abril, nas cidades aonde as vagas estão disponíveis. Algumas das vagas exigem exame prático e avaliação de títulos.

O prazo para o resultado do concurso poderá ser prorrogado mais de uma vez, segundo a universidade. A validade do concurso será de dois anos.

Aqueles que tiverem dúvidas sobre o processo seletivo podem contatar a banca responsável pelo concurso pelo telefone (11) 3874-6300 em dias úteis, das 8h às 18h.

Confira a lista de oportunidades do Concurso da Unesp por cidade: