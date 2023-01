Fernando Santos/BB Tarciana Medeiros

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nomeou nesta segunda-feira (16) Tarciana Paula Gomes Medeiros para a presidência do Banco do Brasil (BB) . Ela é a primeira mulher à frente do banco público em 214 anos. A cerimônia de posse de Medeiros está marcada para às 18h, no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB), e contará com a presença do mandatário.

O presidente do BC, Fausto de Andrade Ribeiro, indicado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), foi exonerado nesta segunda. A publicação da exoneração, assim como a nomeação de Tarciana Medeiros, foram publicadas no Diário Oficial da União (DOU).

Tarciana Medeiros, de 44 anos, era gerente executiva na área de Clientes e Soluções para Pessoas Físicas do Banco do Brasil desde 2019. Ela trabalha no banco desde 2000. Ela é bacharel em administração de empresas e pós-graduada em administração, negócios e marketing e em liderança, inovação e gestão.

A nova presidente do BC assumiu o primeiro cargo de gestão no banco em 2002. Desde o ano passado, ela é executiva na Diretoria de Clientes PF e MPE e na Gerência Executiva de Ciclos de Relacionamento com Clientes, na qual é responsável pelo B-Commerce da instituição.

Durante uma década, exerceu diversas funções no banco, em agências e superintendências nas regiões Nordeste, Norte e Centro-Oeste. Ela foi responsável por desenvolver estratégias para distribuição de produtos ligados aos mercados de pessoas físicas e agronegócios.

Entre 2013 e 2018, Tarciana esteve à frente da Superintendência Comercial da BB Seguros. Em 2018, assumiu como executiva na Diretoria de Empréstimos e Financiamentos. Ela também atuou na implementação de ações de assistência aos clientes para prorrogação de operações de crédito durante a pandemia da Covid-19.

* Com informações do Estadão Conteúdo