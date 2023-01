MARCELO CAMARGO/AGÊNCIA BRASIL Lula prometeu reajustar salário mínimo e discute com equipe econômica aumento para R$ 1.320

Circula pelas redes sociais uma notícia de que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) negou o reajuste do salário mínimo por considerar 'gasto' maior para a União. A notícia, que traz uma foto do portal G1 , é FALSA.

A informação foi publicada pelo deputado Alexandre Freitas (Podemos), que atua na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj). O parlamentar fez associação sobre o valor do salário mínimo praticado atualmente de R$ 1.212 - valor, inclusive, publicado de forma errada - com o auxílio-reclusão, benefício dado a detentos, de R$ 1.754.

Atualmente, o salário mínimo no Brasil é de R$ 1.302. A medida foi sancionada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro em dezembro.

Na campanha eleitoral, Lula prometeu reajustar o salário mínimo para R$ 1.320. Essa seria a primeira vez em cinco anos com aumento real na base salarial.

O Regime publicou portaria do Ministério do Trabalho que aumenta o auxílio reclusão, hj temos:

Auxílio reclusão: $1.754,18

Salário mínimo nacional: $1.212,00

O Ministério Fazenda estava disposto a colocar o valor em prática ainda em janeiro, mas encontrou um déficit nas contas públicas maior que o previsto e afirmou que precisaria de mais R$ 2 bilhões para fornecer o benefício. O ministro Fernando Haddad chegou a evitar dar prazos para o reajuste do salário mínimo.

Nesta segunda-feira (16), centrais sindicais se reuniram com Lula para debater o aumento salarial. O grupo pede R$ 1.342 de salário mínimo ainda neste ano.

Lula e equipe tentam convencer os dirigentes sindicais a debaterem mais para dar um reajuste maior que o previsto. Uma nova reunião com o ministro do Trabalho, Luiz Marinho, está marcada para quinta-feira (19).