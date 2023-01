Marcelo Camargo/Agência Brasil - 22.12.2022 Lula e Luiz Marinho se reúnem com centrais sindicais nesta segunda-feira

Centrais sindicais e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se reúnem nesta segunda-feira (16) para debater o reajuste do salário mínimo deste ano. A ideia é criar uma mesa de debates para o aumento da base salarial dos próximos anos.

Em sua campanha eleitoral, Lula prometeu o reajustar o salário mínimo dos atuais R$ 1.302 para R$ 1.320. Essa seria a primeira vez com aumento real na base salarial em cinco anos.

Entretanto, o Ministério da Fazenda encontrou inconsistências nas contas da União e precisará de ao menos R$ 2 bilhões a mais para garantir o reajuste neste ano. O próprio ministro Fernando Haddad evitou garantir o reajuste nos primeiros meses de 2023.

No encontro, sindicatos devem sugerir ao Planalto um reajuste salarial para R$ 1.342, R$ 22 a mais que o planejado. O governo tentará mostrar que os cofres estão inchados e que, por isso, não há condições de fornecer um reajuste maior.

Além das centrais sindicais e de Lula, o ministro do Trabalho, Luiz Marinho, também participará do encontro. Ele deverá intermediar mais um encontro para quinta-feira (19) para negociar a criação de uma Mesa de Debates sobre questões trabalhistas.

Além de reajuste salarial, o grupo também debaterá acordos coletivos e a valorização da negociação coletiva. A ideia é manter o grupo nos quatro anos da gestão petista.

As centrais sindicais devem se manter em Brasília no decorrer da semana para outras reuniões ministeriais. O grupo ainda vai se reunir com o ministro da Previdência, Carlos Lupi, e o vice-presidente e ministro da Indústria e Comércio, Geraldo Alckmin.