As variações nos ativos da Americanas (AME3) impactaram os fundos de renda fixa do Nubank. Após o descobrimento de dívidas de até R$ 40 bilhões na empresa, a queda nos investimentos da varejista fez com que a rentabilidade de algumas carteiras do banco digital ficassem no negativo.

O "Nu Reserva Imediata", um dos fundos que oferece uma reserva de emergência para os usuários, teve sua rentabilidade diminuída na última semana. Antes com ganhos de 109% do CDI, os investimentos passaram a ver um retorno de 37% nos últimos 30 dias. Entre os dias 12 e 13, foi registrada uma queda no valor da cota do fundo, saindo de R$ 1,127577 para R$ 1,138968.

O fundo era considerado como "baixo risco e alta liquidez" pelo banco, e a aplicação mínima era de R$ 1.

Na internet, internautas apontaram sobre a queda dos valores de rendimento nos últimos dias.

Até dezembro de 2022, o fundo de investimentos do Nubank investia cerca de 27% da sua renda em títulos de crédito privado. Hoje, é permitido que carteiras desta modalidade possam investir até 50% de seu fundo em aplicações desta natureza.

O que diz o Nubank?

Em nota, o banco afirmou que o fundo de renda fixa atua de forma estrategicamente pensada para ser uma opção de baixo risco para o cliente, e com alta liquidez. Segundo a gestora de investimento do Nubank, a carteira tem um retorno nominal (sem contar a inflação) nos últimos três meses de 2,72% positivos.

A gestora também disse que o impacto causado neste fundo, causado pela movimentação "atípica" do mercado, deve ser amenizado com o tempo.

Cenário de incertezas

Felipe Catão, CEO e sócio fundador da plataforma de investimentos Guru, afirma que o cenário sobre a situação da Americanas ainda é "nebuloso", e que a situação para a empresa já enfrentava desconfiança dentro do mercado brasileiro. "É cedo para mensurar o real impacto no caixa da companhia, em razão da falta de informações detalhadas e precisas sobre o tema", disse.

De início, a Americanas anunciou a descoberta de um rombo fiscal de R$ 20 bilhões. Após uma maior investigação, a empresa entendeu que as dívidas poderiam somar até R$ 40 bilhões . Com o anúncio, a empresa perdeu mais de R$ 8 bilhões de valor no mercado nacional.

A varejista registrou uma queda de 75% na última quinta-feira (12), quando seus ativos estavam sendo vendidos em forma de leilão. A Americanas, no entanto, já apresentava uma diminuição de 60% em seus investimentos nos últimos doze meses.

Na sexta-feira (16), o pedido de Tutela de Urgência Cautelar da empresa foi aprovado . Com isso, a companhia caminha para uma recuperação judicial, e deve sair da bolsa de valores.