Sophia Bernardes PIB do Brasil deve subir aproximadamente 3% em 2022

O Índice de Atividade Econômica (IBC-BR) do Banco Central, considerado a "prévia" do Produto Interno Bruto (PIB), foi divulgado nesta sexta-feira (13) e aponta retração de 0,55% na atividade econômica nacional em novembro.

De acordo com as informações do BC, esta foi a quarta queda consecutiva do indicador, apontando para desaceleração da economia na entrada do ano de 2023.

Em agosto, houve queda de 1,21%, em setembro de 0,11% e em outubro de -o,28%.

Na comparação com o mesmo mês de 2021, o indicador registrou crescimento de 1,65%.

No acumulado de janeiro a novembro de 2022, ainda segundo o Banco Central, o nível de atividade da economia brasileira registrou expansão de 3,26%.

PIB

O PIB (Produto Interno Bruto) brasileiro avançou 0,4% no terceiro trimestre desse ano. O indicador mede a soma dos bens e serviços produzidos no país.

Para este ano, a expectativa de economistas do mercado financeiro é que haja expansão de 3,03%.

Se concretizada a previsão, significará desaceleração perante 2021, que registrou alta de 5%.

Já para 2023, a expectativa é de um crescimento ainda menor, de 0,78%.

A desaceleração da economia é reflexo da elevação da Selic, que está em 13,75% ao ano, e encarece o crédito.