Reprodução/Facebook Nomeação de Rita Serrano foi publicada no Diário Oficial da União na segunda

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) confirmou a nomeação de Rita Serrano para a presidência da Caixa Econômica Federal. A medida foi publicada em edição extra do Diário Oficial da União na segunda-feira (9).

Rita substituirá a atual presidente Daniella Marques, que entrou no lugar de Pedro Guimarães após as acusações de assédio sexual. A nova mandatária terá a missão de levar adiantes as investigações contra Guimarães, além de fortalecer o Bolsa Família e recuperar o Minha Casa Minha Vida.

Rita Serrano foi indicada por Fernando Haddad no último dia 30 de dezembro. O nome dela foi indicado por sindicatos, por ser considerado um nome técnico e de carreira no banco.

Empregada da Caixa desde 1989, Rita é graduada em História e Estudos Sociais e mestre em Administração e especialização em Governança para Conselheiros de Administração. Ela já ocupou diversas funções no banco e foi presidente do Sindicato dos Bancários do ABC por dois mandatos, de 2006 a 2012.

Autora de livros, lançou em 2018 "Caixa, Banco dos Brasileiros" e foi coautora de "Se é Público é para todos". Desde 2017, Serrano é conselheira, após ter sido eleita pelos empregados do banco.

"Em janeiro de 2023, assume o governo federal Luiz Inácio Lula da Silva, que pretende retomar projeto de desenvolvimento do país, reorganizar o estado utilizando investimentos públicos, advindos em parte das estatais, que devem ser fortalecidas, que como podemos verificar nos dados, tem capacidade de resiliência e potencial para contribuir com o país", defendeu a futura presidente da Caixa em artigo publicado neste ano, após a eleição de Lula.