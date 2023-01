MARCELO CAMARGO/AGÊNCIA BRASIL Haddad ficou irritado com perguntas dos jornalistas sobre moeda única do Mercosul

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, negou nesta quinta-feira (5) a criação de uma moeda única para o Mercosul. A declaração foi dada após a posse da ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, no Palácio do Planalto.

Haddad informou que não há proposta sendo discutida nesse sentido, mesmo que já tenha sugerido a ideia. A declaração contradiz o embaixador da Argentina, Daniel Scioli, que na terça (3) afirmou ter discutido a proposta em reunião com Haddad.

"Não existe uma moeda única, não existe essa proposta, vai se informar primeiro", disse, visivelmente irritado com os questionados dos jornalistas.

Nesta semana, Scioli disse que o objetivo do projeto é fortalecer o comércio da região e aumentar o vínculo entre as nações. O argentino afirmou que Haddad teria um compromisso "muito forte" com os objetivos da moeda comum.

Ele negou, porém, que seria o fim das moedas locais, mas admitiu a medida facilita a transição comercial e monetária entre os países do bloco econômico.

A ideia foi defendida por Haddad e seu secretário-executivo, Gabriel Galípolo, em um artigo publicado no ano passado. A sugestão também foi defendida pelo ex-ministro da Economia Paulo Guedes.