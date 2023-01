Isac Nóbrega/PR - 24.02.2022 Idec classificou modalidade de crédito como eleitoreira

O Instituto Brasileiro de Defesa ao Consumidor (Idec) enviou no dia 2 de janeiro uma carta ao Secretário Nacional do Consumidor, Wadih Damous, e ao Ministro da Justiça, Flávio Dino, cobrando a suspensão imediata do consignado no Auxílio Brasil e a revisão imediata das taxas de juros, adotando como referência máxima o patamar praticado pelo INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) para operações semelhantes.



Segundo o documento, "a concessão de crédito consignado para as pessoas beneficiárias do Auxílio Brasil foi uma medida equivocada e que vulnerabilizou ainda mais famílias em extrema pobreza".

Entre no canal do Brasil Econômico no Telegram e fique por dentro de todas as notícias do dia. Siga também o perfil geral do Portal iG

Além disso, o Idec relata diversas irregularidades no processo de

cadastramento das famílias e na concessão do crédito, como:

(i) benefícios pagos em duplicidade;

(ii) erros no processo de exclusão de famílias do Programa;

(iii) deturpação dos dados cadastrados prejudiciais aos programas desenvolvidos por Estados e Municípios;

(iv) mais de 3,2 milhões de cadastros sem averiguação, que exigirá que o novo Ministério da Cidadania redesenhe e corrija o Cadastro Único, afetando parte dos 3,5 milhões de pessoas beneficiárias que tiveram acesso ao crédito.

O órgão alerta que os juros elevados da modalidade tendem a potencializar o endividamento das famílias mais vulnerabilizadas, que hoje já atinge 78,9% dos brasileiros, agravando a situação de pobreza das famílias assistidas pelo Auxílio Brasil com descontos de até 40% do benefício.

Apesar da resistência dos grandes bancos de entrarem no negócio, desde o início da operação do crédito em outubro de 2022, entre o primeiro e o segundo turno das eleições, foram concedidos R$ 9,5 bilhões em crédito para 3,5 milhões de famílias.



A Caixa Econômica Federal, por sua vez, concentrou R$ 4 de cada R$ 5 concedidos pelo programa, totalizando R$ 7,64 bilhões. O banco suspendeu as operações do consignado, por recomendação do Tribunal de Contas da União (TCU), mas depois retomou a concessão.

O documento classifica o crédito como "manobra política eleitoreira" que "instrumentalizou o principal banco público de fomento do país".

Segundo o Idec, outras instituições também foram alvo de reclamações dos consumidores. "Banco Pan e a fintech QI Sociedade de Crédito Direto (Meu Tudo) também foram relatados problemas de instabilidade nos aplicativos destas instituições, que receberam maior demanda após a suspensão das operações pela Caixa", diz a carta.