MARCELO CAMARGO/AGÊNCIA BRASIL Renan Filho, ministro dos Transportes

O ministro dos Transportes, Renan Calheiros Filho, disse nesta terça-feira (3) que deve utilizar de parcerias com capital privado para os novos projetos de ferrovias no país. Segundo o ministro, o foco da gestão atual é terminar as ferrovias e obras públicas já iniciadas.

"O que é novo, é que se a gente tiver condições orçamentárias para fazer PPPs (parcerias público-privadas), que governo entre com pedaço, mesmo que pequeno [...] já ajuda", afirmou Renan após a posse do cargo.

Segundo o ministro, ele deve divulgar um plano de ação para os próximos cem dias. O documento deve incorporar o planejamento de obras dadas como "prioritárias", e detalhes sobre a safra atual. O plano deve ser divulgado nos próximos 15 dias.

O ministro também citou o impacto das parcerias no país. "Para novos projetos, obviamente pelas restrições fiscais e orçamentárias, precisa atrair o capital privado, mas teremos essas condições, dialogando com o mundo de maneira respeitosa, respeitando o meio ambiente, a democracia", afirmou.

Sobre as PPPs, o ministro disse que devem utilizar as parcerias já existentes, porém deve-se analisar os contratos um por um. "Os incentivos cruzados são práticas usadas em muitos lugares, precisa verificar os melhores caminhos. Vamos ouvir todo mundo", disse.

Renan filho também cita a situação global sobre os investimentos em rodovias. "Nesse momento pela nova ordem mundial não é moleza construir uma ferrovia...Vou tentar ampliar o espaço das ferrovias no modal de transportes", constatou o ministro.

Até a posse de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o Ministério dos Transportes estava incorporado na pasta de Infraestrutura.

