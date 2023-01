Reprodução/TV Brasil Paulo Teixeira assumiu o Ministério do Desenvolvimento Agrário

O ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, afirmou nesta terça-feira (3) que focará sua gestão no combate à fome e ressaltou a necessidade de fortalecer os pequenos agricultores. Segundo o ministro, é necessário dar prosseguimento ao lema dos governos petistas e tirar o país do Mapa da Fome.

Teixeira ressaltou a regressão do país nos últimos anos e criticou a falta de políticas públicas para combater a insegurança alimentar. Ele ainda lembrou do número de 40 milhões de pessoas que não conseguem fazer três refeições por dia.

"Os governos Lula e Dilma fizeram o País sair do mapa da fome com segurança alimentar para todos. A regressão iniciou em 2016, levando o País de volta ao mapa da fome", disse.

"Temos um território imenso que foi mal utilizado nos últimos anos por falta de políticas públicas. Nenhum País prospera com 40 milhões de pessoas em insegurança alimentar grave", concluiu Teixeira.

O novo ministro aproveitou para repetir as palavras do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e disse que a fome é um sinal da falta de democracia. Em seu discurso, Paulo Teixeira aproveitou para ressaltar a necessidade de trabalho conjunto com o ministério da Agricultura para fortalecer o primeiro setor.

"Sem comida, não há democracia. Nossa proposta hoje é trabalhar muito para colocar comida farta e de qualidade na mesa dos brasileiros", afirmou.

Teixeira foi questionado sobre a gestão da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab). Segundo ele, a estatal será um braço do MDA, mesmo após o pedido do ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, para mantê-la sobre a estrutura da pasta agropecuária.