Divulgação Enel

A partir deste mês, os clientes da Enel Distribuição de São Paulo passam a receber a conta de energia com um novo design. O modelo também permitirá a integração da fatura ao sistema de Nota Fiscal Eletrônica, prevista para ocorrer ao longo de 2023.

A nova conta também traz um campo reservado para QR Code que nos próximos meses possibilitará o pagamento via PIX. Outros meios de pagamento continuarão ativos para o consumidor, que poderá escolher os canais de sua preferência, como débito automático, internet banking, agências bancárias, postos de pagamento autorizados, caixas eletrônicos e lotéricas.

O boleto bancário que compõe a fatura está em tamanho menor e continua sendo apresentado nos modelos Enel, Banco do Brasil ou Itaú. Para evitar fraudes, quando o boleto for emitido, o cliente sempre deve conferir, antes de fazer o pagamento, se o beneficiário está em nome de Eletropaulo Metropolitana – Eletricidade de São Paulo S.A. (razão social da Enel SP).

Entre no canal do Brasil Econômico no Telegram e fique por dentro de todas as notícias do dia. Siga também o perfil geral do Portal iG

Continuam presentes no novo modelo as informações com as quais os consumidores estão habituados, como os dados de cobrança e as informações necessárias sobre o processo de pagamento.

Como funciona a conta de energia?

Todas as contas de luz trazem informações regulamentadas pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) e há dados que sempre são usados no contato do cliente com a companhia de energia. Na fatura emitida pela Enel Distribuição São Paulo, o cliente deve ficar atento ao número da instalação, pois esta informação é solicitada nos contatos com a concessionária.



O consumidor deve verificar se dados como nome e endereço estão corretos. Isto evita, por exemplo, quitar uma conta de outro titular que tenha sido endereçada por engano. Os campos referentes ao mês de consumo, valor a ser pago e a data de vencimento estão bem destacados. Na hora de efetuar o pagamento na rede bancária, deve-se conferir se o valor a ser debitado é o mesmo indicado na conta.

A fatura sempre apresenta os dados do medidor de consumo e as datas em que as leituras são realizadas. Gráficos em formato de barra indicam o consumo de energia dos últimos 12 meses. De fácil visualização, este campo permite uma rápida leitura visual, alertando para variações no padrão de consumo da unidade.

Na sequência, há informações sobre a bandeira tarifária, sistema de cobrança definido pela Aneel que reflete os custos adicionais causados por eventual necessidade de acionamento de usinas termelétricas.

Bandeira Verde indica que durante o mês não houve alterações nas tarifas de consumo e as condições para produzir energia elétrica estão moderadas. A bandeira amarela significa um sinal de alerta, e um leve aumento nas contas, e a bandeira vermelha indica urgência e um aumento maior no valor total.

Para conferir as informações online, basta acessar a qualquer momento a ferramenta "Entenda sua Conta", no site ou no app da Enel, que permite fazer comparações da fatura do mês com as anteriores e analisar cada componente, como consumo diário, dias de leitura, encargos, entre outras informações.