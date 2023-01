Wilson Dias/Agência Brasil Daniel Scioli, embaixador da Argentina no Brasil

O embaixador da Argentina no Brasil, Daniel Scioli, afirmou ter discutido com o ministro da Fazenda , Fernando Haddad, que os países irão trabalhar para a criação de uma moeda comum do Mercosul .

Segundo o embaixador, o objetivo do projeto é fortalecer o comércio da região e aumentar o vínculo entre as nações. O argentino afirmou que Haddad teria um compromisso "muito forte" com os objetivos da moeda comum.

Scioli descartou o modelo utilizado na União Européia de moeda única, com o euro. De acordo com o embaixador, os países ainda teriam suas próprias moedas.

"Não significa que cada país não tenha sua moeda. Significa uma unidade para integração e aumento do intercâmbio comercial no bloco regional. E, como disse o presidente Lula, fortalecer o Mercosul e ampliar a união latino americana é muito importante", disse após se encontrar com Haddad.

O embaixador elogiou o novo líder da Fazenda, afirmando que o ministro possui "muita experiência", e uma "visão muito positiva da economia real".

Ele também ressaltou a importância da relação entre o Brasil e a Argentina, e disse que durante um cenário de "crise da globalização", o fortalecimento do vínculo entre as nações é importante.

"Foi um bom encontro com o ministro Haddad para falar sobre as políticas acordadas pelo presidente Lula e o presidente Alberto Fernández sobre integração energética e financeira, além do aumento do comércio entre os nossos países", acrescentou.

Outros temas discutidos pelo ministro e por Scioli envolveram a ligação financeira e energética entre brasileiros e argentinos, e o intercâmbio comercial dos países.

