Márcia Foletto/Agência O Globo Ao todo, 9,5 milhões de pessoas não têm emprego no Brasil

Uma pesquisa inédita feita pelo Empregos.com.br mostra que três em cada quatro profissionais (77,2% dos entrevistados) pretendem mudar de emprego em 2023 . Além disso, o desemprego no Brasil está na casa dos 8,7% , de acordo com o IBGE. Por isso, é importante estar atento às vagas que estão em alta para este ano que começa.

O Guia Salarial 2023 da Robert Half, feito pela empresa de recrutamento, mostra as profissões em alta e com salários que podem chegar a R$ 39 mil.

O setor que mais deve contratar segue sendo o de tecnologia, seguido por bens de consumo, logística e infraestrutura, varejo e e-commerce, agronegócio e saúde.

De acordo com a pesquisa, 94% dos executivos estão mais confiantes na comparação com 12 meses atrás, dos quais 47% pretendem abrir novas vagas de trabalho; 47% planejam preencher posições abertas e 4% devem congelar as contratações.

O Guia da Robert Ralf ressalta ainda a necessidade de os funcionários mostrarem habilidades que vão além da capacidade técnica. As cinco soft skills mais valorizadas são flexibilidade, comunicação, adaptabilidade, senso de dono e visão estratégica.

Outra demanda das empresas é a flexibilidade, ou seja, ser adaptável às mudanças de cenário, regras e demandas, exercendo funções requisitadas de forma comprometida e proativa com o perfil da organização.

Aliado a esses pilares, uma boa comunicação e visão estratégica são pontos fundamentais para o empregado, fazendo com que ele tenha o "senso de dono", se vendo como sócio da empresa.



Veja as carreiras em alta por setor:

Engenharia

Gerente de supply chain: de R$ 18,9 mil a R$ 30 mil

Engenheiro de EHS/ESG: de R$ 8.100 a R$ 18,1 mil

Engenheiro de aplicação/vendas: de R$ 6 mil a R$ 13,9 mil

Gerente de projetos/PMO: de 14,6 mil a R$ 30,1 mil

Finanças e contabilidade

Coordenador de planejamento/controladoria: de R$ 12 mil a R$ 21 mil

Coordenador de modelagem financeira/m&a (da sigla em inglês para fusões e aquisições)/ri/tesouraria estruturada: de R$ 14 mil a R$ 24 mil

Controller: de R$ 16,8 mil a R$ 39 mil

Gerente de Auditoria/Controles Internos: de R$ 21,9 mil a R$ 37 mil

Jurídico

Advogado contencioso cível sênior: de R$ 10,7 mil a R$ 18,1 mil

Advogado de compliance sênior: de R$ 11,5 mil a R$ 19,4 mil

Advogado empresarial/ m&a (da sigla em inglês para fusões e aquisições)sênior: de R$ 13,2 mil a R$ 24,2 mil

Gerente Jurídico: de R$ 13,2 mil a R$ 28,4 mil



Mercado financeiro

Gerente de Relacionamento Private: de R$ 23,1 mil a R$ 39,6 mil

Analista de Fusões e Aquisições: de R$ 14,2 mil a R$ 21,6 mil

Analista de Compliance/Auditoria/Controles internos: de R$ 11,9 mil a R$ 18,2 mil

Especialista de ESG: de R$ 10 mil a R$ 15 mil

Recursos humanos

Gerente de Recursos Humanos: de R$ 18,7 mil a R$ 30,5 mil Coordenador/Especialista de Atração e Seleção: de R$ 11,1 mil a R$ 17,7 mil

Gerente de Desenvolvimento Humano e Organizacional: de R$ 19 mil a R$ 30,4 mil

Business Partner - Gerente: de R$ 18 mil a R$ 30,5 mil

Seguros

Diretor de Sinistros: de R$ 23,9 a R$ 36 mil

Gerente Atuarial: de R$ 14,5 mil a R$ 21,8 mil

Coordenador de Produtos: de R$ 10,7 mil a R$ 16,1 mil

Analista de Inovação Digital: de R$ 10,1 mil a R$ 15,5 mil

Tecnologia

Coordenador de infraestrutura: de R$ 11,6 mil a R$ 19,4 mil

Desenvolvedor front-end (interface gráfica) sênior: de R$ 13,1 mil a R$ 21,9 mil

Coordenador de segurança da informação: de R$ 17,4 mil a R$ 23,8 mil

Especialista/Cientista de dados: de R$ 14,4 mil a R$ 24,1 mil

Vendas e marketing

Analista de inteligência de mercado: de R$ 6.050 a R$ 12,9 mil

Gerente de marketing digital: de R$ 11,5 mil a R$ 27,3 mil

Gerente de e-commerce: de R$ 10,8 mil a R$ 27,3 mil

Analista de CRO (Otimização de conversão)/Martech (marketing digital): de R$ 5.800 a R$ 15 mil



Saiba montar um bom currículo

A especialista em empregabilidade e psicóloga organizacional Cláudia Danienne, observa que, na hora de montar o currículo, é importante relacionar as áreas de comportamento e performance, e recomenda: “aqueles que não têm experiência pregressa, nada de desânimo. Hora de se permitir novos aprendizados, dedicar um esforço adicional e surpreender o empregador no desafio proposto”, estimula a empresária.

Cláudia orienta para as pessoas destacarem habilidades e competências que podem ser compatíveis com uma vaga, tais como: ser organizado; enxergar solução onde muitos não veem; ser altamente comprometido com metas e resultados; saber ouvir e se colocar no lugar do cliente, etc.

“Demonstrar grande interesse em aprender e atuar da melhor forma é essencial é básico. Agora, exemplificar na entrevista como buscaria uma solução para um problema ou apontar aprendizados com erros, ilustrará sua autenticidade e capacidade de buscar resultados”, ressalta a psicóloga organizacional.

Há muitos anos atuando com palestras, consultorias e mentorias para empresas e áreas de recursos humanos, Cláudia destaca algumas dicas que podem colaborar na busca de oportunidades de trabalho e ajudar a iniciar 2023 empregado. São elas:

Tenha em mente que preparo é a combinação da técnica com o comportamento. É atuar na prática, com vontade de ser o melhor e não mais um no meio da multidão; A preciosa dica é saber equilibrar conhecimento sobre o produto e ou serviço com atitude que encante, ou seja, comportamento diferenciado que crie experiências positivas; “Serviço” é o que eleva a satisfação! Jamais esqueça isto para qualquer desafio profissional que seja; Demonstre empatia, respeito, agilidade, resolução, encantamento no processo. O comum não desperta a percepção de UAU! Seja você a diferença; Transpareça garra, criatividade e o desejo genuíno de ultrapassar metas, que você quer e merece desafios, oportunidades e crescer profissionalmente;

Cláudia acrescenta que o profissional já deve ir para o processo seletivo inicial com o desejo interno de conquistar a oportunidade. “Costumo dizer que esse desejo é tal qual um combustível. Tem que ir com crença e entusiasmo” finaliza a especialista em empregabilidade.

