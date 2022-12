Crédito: Ricardo Stuckert Lula e Jean Paul Prates

O presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), anunciou nesta sexta-feira (30) que o senador Jean Paul Prates (PT) será o presidente da Petrobras a partir de 2023.

O nome do senador já era cotado para o cargo, e, durante a campanha, Prates se tornou o principal interlocutor de Lula com os empresários da área de energia. Após a eleição, o petista viajou junto com Lula para a COP-27, no Egito, o que reforçou a expectativa de que Prates assumiria a Petrobras.

Na equipe de transição de Lula, o senador coordenou o grupo de trabalho de Minas e Energia. Ele tem experiência de 25 anos na área, e defende que a Petrobras eleve sua capacidade de investir em energia renovável e na área de refino.

“Gostaria de anunciar a indicação do Jean Paul Prates para a presidência da Petrobrás. Advogado, economista e um especialista no setor de energia, para conduzir a empresa para um grande futuro”, publicou Lula no Twitter.

Gostaria de anunciar a indicação do Jean Paul Prates para a presidência da Petrobrás. Advogado, economista e um especialista no setor de energia, para conduzir a empresa para um grande futuro. — Lula (@LulaOficial) December 30, 2022

“Recebi hoje a missão de comandar a Petrobras pelos próximos anos. Muito me honra a escolha do presidente @LulaOficial que coloca sobre mim a responsabilidade de conduzir uma empresa que é patrimônio de todos os brasileiros”, publicou Prates.

Recebi hoje a missão de comandar a Petrobras pelos próximos anos. Muito me honra a escolha do presidente @LulaOficial que coloca sobre mim a responsabilidade de conduzir uma empresa que é patrimônio de todos os brasileiros. — Jean Paul Prates (@senadorjean) December 30, 2022

Eleito como primeiro suplente da então senadora Fátima Bezerra (PT-RN) em 2014, Prates assumiu a cadeira em 2018, quando Fátima foi eleita governadora do Rio Grande do Norte. O mandato no Senado, portanto, terminaria em 2023.

“Quem define política de preço de qualquer coisa no país, se vai intervir ou não, se vai ser livre ou não, se vai ser internacional ou não, é o governo. O que a gente tem que desfazer de uma vez por todas é dizer que a Petrobras é quem define política de preços de combustível”, já defendeu o senador, que é contrário à privatização da estatal.