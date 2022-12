Marcello Casal Jr/Agência Brasil Imposto sobre herança pode ser reduzido em SP

A Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp) aprovou projeto de lei que reduz o imposto sobre herança de 4% para 1% e a taxa sobre doações de 4% para 0,5%.



O texto ainda precisa ser sancionado pelo governador Rodrigo Garcia (PSDB) ou pelo governador eleito Tarcísio de Freitas (Republicanos), que assume o cargo no dia 1º de janeiro.

Entre no canal do Brasil Econômico no Telegram e fique por dentro de todas as notícias do dia. Siga também o perfil geral do Portal iG

Com o ano chegando ao fim, o projeto de lei foi aprovado em sessão extraordinária da Alesp na última quinta-feira (22), junto com outros 78 textos acatados.



De acordo com cálculos da Secretaria da Fazenda e Planejamento de São Paulo, o projeto de lei reduziria a arrecadação do estado em R$ 4 bilhões ao ano.

O texto vai na contramão do que é defendido internacionalmente no que diz respeito ao combate à desigualdade. A Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), por exemplo, defenfe o aumento dos impostos sobre heranças.



Em sua justificativa, o deputado Frederico D'Ávila (PL), autor do projeto, defende que "diversos estudos apontam que impostos menores atraem mais investidores, aumentam a arrecadação, aceleram a produtividade, as exportações e aumenta o consumo". O estado de São Paulo já tem um dos menores impostos sobre herança do país. Se o texto for sancionado, terá a menor taxa nacional.