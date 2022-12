Redação 1Bilhão Boletim Focus prevê aumento na Selic e inflação em 2023

O Boletim Focus, divulgado pelo Banco Central nesta segunda-feira (26), reajustou a previsão de inflação e da taxa básica de juros em 2023. Embora o reajuste tenha sido pequeno, o mercado financeiro sinaliza um período maior de recessão no começo do próximo ano.

Segundo a projeção do mercado, a inflação deve encerrar o ano de 2023 a 5,23%. Na última semana, o índice estava a 5,17% enquanto há quatro semanas atingiu 5,02%, a menor em dois anos.

Já a taxa Selic deve encerrar o próximo ano a 12%. Atualmente, a taxa está em 13,75% ao ano. Na última semana, a previsão era de os juros terminarem 2023 a 11,75%.

Analistas do mercado acreditam na pressão inflacionária causada pelo setor de alimentação e combustíveis. Ambos são os vilões da inflação deste ano.

No setor alimentício, há expectativa de manutenção nas altas dos preços registrados nos últimos meses.

Já no caso dos combustíveis, a pressão internacional deve impactar os preços, além do fim da safra de cana-de-açúcar, que influenciará no valor do etanol. A mudança de comando na Petrobras também preocupa o mercado, já que governos petistas não são favoráveis ao preço de paridade internacional.