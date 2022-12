Antonio Scarpinetti/Unicamp André Lara Resende não quis participar do governo Lula como ministro

O economista André Lara Resende recusou o convite do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para assumir o Ministério do Planejamento, afirmou o futuro ministro da Fazenda, Fernando Haddad.



"Ele conversou com o presidente e declinou, dizendo que não tinha intenção de participar do governo", afirmou Haddad, em conversa com a imprensa na porta do Centro Cultural Banco do Brasil, sede do governo de transição, em Brasília, nesta segunda-feira (26).

"Eles [Resende e Pérsio Arida] permanecem colaborando conosco. E se dispuseram a participar de conselhos, informal ou formalmente. São figuras valiosas para o Brasil", completou Haddad.

Resende e Arida ajudaram a elaborar o Plano Real, ainda na década de 1990. Haddad já citou o nome dos dois anteriormente ao mencionar um possível conselho do Ministério da Fazenda, composto por grandes economistas que poderiam auxiliar o futuro ministro em suas decisões. Ambos estiveram presentes na elaboração das diretrizes econômicas propostas por Lula em campanha.

Resende é doutor em economia pelo Massachusetts Institute of Technology (MIT) e já foi presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). Historicamente ligado ao PSDB, nos últimos anos tem demonstrado um pensamento mais liberal.



Um dos nomes cotados para assumir o Ministério do Planejamento é o de Simone Tebet. A escolha dela para assumir alguma pasta, porém, ainda depende de diálogo entre Lula e o MDB .