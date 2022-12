Rovena Rosa/Agência Brasil Comércio será aquecido no Natal

O comércio varejista segue movimentado com as demandas de final de ano. De acordo com a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), a expectativa é que o Natal de 2022 movimente R$65 bilhões em vendas.

O resultado, se confirmado, representará uma alta de 1,2% no faturamento em relação ao mesmo período de 2021, corrigido pela inflação, o primeiro aumento real de vendas após dois anos de perdas.

O desempenho, no entanto, seguiria abaixo de 2019, no pré-pandemia, que foi de R$ 67,55 bilhões.

A expectativa depende da normalização do fluxo de consumidores alcançada na virada do primeiro para o segundo semestre de 2022, segundo a CNC.

A confederação, porém, alerta que a inflação e o comprometimento com crédito deve frear parte das vendas.

Semana do Natal - Até o momento, a semana do Natal movimentou mais de 335 mil pedidos e mais de 8 milhões de produtos comprados. No saldo do mês de dezembro, o volume de pedidos ultrapassa a marca dos 4 milhões e o número de produtos chega a 302 milhões, com um ticket médio de R$325,39, dizem dados da Senior Sistemas.



“As tecnologias para logística são cada vez mais essenciais para os negócios físicos e online, e colaboram para que empresas possam atuar de forma ágil e assertiva com seus clientes em uma jornada completa, desde o recebimento até a entrega da mercadoria para o consumidor”, destaca Anderson Benetti, Head de Produto para Logística na Senior Sistemas.