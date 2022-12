Reprodução Alimentos foram os itens que mais puxaram o IPCA

Segundo pesquisa Datafolha realizada nos dias 19 e 20 de dezembro, 31% dos brasileiros esperam redução da inflação nos próximos meses. A expectativa é a melhor dos últimos quatro anos, ou seja, desde o início do governo do presidente Jair Bolsonaro (PL).

Na última pesquisa, realizada em junho deste ano, eram apenas 13% os que faziam essa avaliação. Nesse período, no entanto, o IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo), considerada a inflação oficial do país, caiu de quase 12% para menos de 6% no acumulado em 12 meses.

Paralelamente, de junho pra cá, caiu de 63% para 39% o percentual de brasileiros que espera elevação no índice de preços. Também a melhor taxa nestes quatro anos de governo.

Para 24% a inflação vai permanecer no patamar atual. A expectativa do Boletim Focus, realizado por economistas do mercado financeiro, é de um índice de preços passando de 5,8% neste fim de ano para 5,2% no final do próximo. Ou seja, uma ligeira queda.

O otimismo é maior entre aqueles com renda até dois salários mínimos, parcela em que 37% esperam queda da inflação. Já entre os entrevistados com renda superior a dez mínimos (70% neste último grupo esperam alta do índice de preços), apenas 9% têm a mesma esperança.

Há também um recorte político: 67% dos eleitores de Bolsonaro esperam alta da inflação, enquanto apenas 14% dos eleitores de Lula têm a mesma impressão.

Segundo o IPCA-15, considerado uma prévia da inflação, o ano fechará com acúmulo de 5,9% nos preços.

Caso se confirme, será o terceiro ano consecutivo em que o governo não consegue cumprir as metas de inflação estipuladas pelo Banco Central (BC).

Desemprego

Segundo o Datafolha, são 36% os brasileiros que projetam piora do mercado de trabalho nos próximos meses, enquanto 37% veem melhora. Esse último dado é o melhor para o período de quatro anos.

No final do ano passado, 35% esperavam aumento do desemprego, mesmo percentual dos que previam queda. Em junho, 45% estavam pessimistas, e 23%, otimistas.

Atualmente a taxa de desocupação está em 8,3%, mas esse índice bateu o pico de 14,9% durante o governo Bolsonaro.

No Nordeste e entre pessoas com baixa instrução, o otimismo com o mercado de trabalho é maior.

Dívidas

O Datafolha perguntou ainda quantos brasileiros possuem alguma dívida, e 38% responderam que estão no vermelho.

A parcela dos que têm dívida atrasada no cartão de crédito oscilou de 26% para 24% de junho a dezembro. São 33% entre os desempregados.

O percentual de consumidores com conta de luz em atraso passou de 17% para 12%. Na conta de água, de 13% para 9%. Aluguéis ou prestações de imóveis, de 9% para 7%.

Na conta de gás, o percentual de atrasos passou de 6% para 4%. Nas prestações de veículos e mensalidades escolares se manteve em 5%. Parcelas de planos de saúde, de 4% para 3%.

O instituto aponta ainda que mulheres são mais inadimplentes que os homens, 42% a 34%.

A quantidade de pessoas que disse que o salário é insuficiente caiu de 63% em junho para 60% na pesquisa atual.

Para 37%, não é suficiente e às vezes falta. É muito pouco, trazendo muitas dificuldades para 23% dos entrevistados.

Para 35%, é exatamente o que precisam para viver. Outros 5% dizem ser mais do que suficiente,