Luana Ribeiro Ceia de Natal e presentes mais caros em 2022, principalmente no preço dos ingredientes para rabanada

O Natal está se aproximando e a preocupação da maioria dos brasileiros está nos gastos relacionados aos presentes e a ceia natalina. Um levantamento feito pela XP seleciona os itens mais consumidos na celebração e mostra que, desde dezembro do ano passado, a inflação acumulada no IPCA é de 5,47%. No entanto, quando se analisa grupos e itens específicos essa variação pode ficar bem maior ou registrar deflação.

Na alimentação ao domicílio, por exemplo, os preços cresceram perto de 13%; item a item, bacalhau e frango tiveram altas de 7,9% e 5,1%, respectivamente. Uma das principais guloseimas do Natal, a rabanada, deve surpreender muitos consumidores com custo mais alto nos ingredientes para sua preparação. O grupo leite e derivados cresceu 26% (o leite in natura ainda mais, quase 40%); o pão francês, 18%; ovos, quase 20%. O açúcar, por sua vez, foi o único com deflação: -1,1%.

De acordo com Tatiana Nogueira, economista da XP, os principais fatores que jogam os preços para cima no acumulado do ano são: aumento global dos preços de matérias-primas como trigo, milho e proteína animal por conta de problemas climáticos — La Niña —, efeitos da pandemia e guerra Ucrânia x Rússia. “De forma geral, as commodities agrícolas ficaram pressionadas nos últimos dois anos por conta da pandemia, questões climáticas (com quebra de safras) e a guerra, sendo a Ucrânia grande exportadora de grãos. Isso tudo eleva os custos, mesmo com uma desaceleração pontual na margem recentemente” explica.

Em relação aos presentes, o grupo de vestuário passou por uma inflação significativa em 2022. O preço das Roupas aumentou quase 21%, já Calçados e Acessórios subiram 16,6% enquanto Roupa infantil cresceu em menor intensidade, 13,6%. “Sobre esses itens, temos que observar que já existe um aumento de demanda no final do ano já que muitos optam por presentear com esses produtos. Normalmente, a tendência é termos quedas de preços nas trocas das estações e altas nas novas coleções e no Natal. Mas nos últimos dois anos, não vimos esse movimento”, ressalta Tatiana.

A economista pontua que os preços de vestuário registraram apenas altas, por conta do custo de produção que ficou muito mais caro. “O algodão subiu 150% desde o começo da pandemia e até tecidos sintéticos sofreram com aumento de preços. No início da Covid-19 o consumo caiu, mas depois voltou a subir. O custo ficou elevado, as pessoas tinham disponibilidade de renda para consumo e, então, o repasse foi feito para esse setor. Enxergamos uma desaceleração no ano que vem, mas, por ora, esses produtos devem continuar pressionados”, completa.

Para as crianças e adolescentes há uma boa notícia: deflação considerável nos preços de videogames e computadores de -8,5 e -2,6%, respectivamente –, e alta modesta em Aparelho telefônico, apenas 1,9%. Para aquelas menos ligadas no mundo digital, o valor pago por bicicletas ficou 7,5% ais caro e brinquedos 15,5%. Aos adultos com desejo de renovar o audiovisual de suas casas, televisores e aparelhos de som sofreram deflação de -7,1% e -6,1%, respectivamente. Veja tabela abaixo.