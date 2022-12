Redes sociais Aeronautas entram em greve e diversos voos são afetados

O Sindicato Nacional dos Aeronautas (SNA) informou no final da noite desta sexta-feira (23) que a greve da categoria está suspensa até domingo (25), para que seja votado a proposta de acordo apresentado pelas empresas aéreas. O resultado da votação será divulgado ao meio-dia de domingo.

A greve, até então, acumula 5 dias com duas horas diárias de paralisação nas atividades, de 6h às 8h, causando transtornos e atrasos nos principais aeroportos do país, como Congonhas, Guarulhos, Viracopos, Galeão, Santos Dumont, Porto Alegre, Confins, Brasília e Fortaleza.

No aeroporto de Congonhas, em São Paulo, 78 voos atrasaram e 14 foram cancelados. No Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, três voos tiveram atraso. No Santos Dumont, no Rio, 50 voos atrasaram e seis foram cancelados.

Nesta quinta-feira (22), o Sindicato Nacional dos Aeronautas (SNA) recusou uma nova proposta de negociação salarial para encerrar a greve da categoria.

Em assembleia virtual - com 59.25% de votos contrários, 40.02% de votos favoráveis e 0.73% de abstenções - os trabalhadores da aviação regular rejeitaram a proposta apresentada pelas companhias aéreas que previa a reposição total da inflação medida pelo INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor) – em salários fixos e variáveis – mais 1% de aumento real. O reajuste incidiria em diárias nacionais, piso salarial, seguro, multas por descumprimento da convenção coletiva e vale-alimentação.

Os aeronautas querem 5% de aumento salarial e ajuste de condições de trabalho, como do horário de folgas e regras que impeçam a mudança dos descansos pelas companhias aéreas – espera dos tripulantes entre um voo e outro de 3 horas durante o dia e duas horas no período da noite.