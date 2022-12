Luciano Rodrigues Amazon trabalha em parceria com CUFA para combater a fome no Brasil

A Amazon, empresa americana de comércio, está realizando uma série de ações de fim de ano para o combate à fome pelo mundo. Entitulada de ThanksGiving, a campanha brasileira se uniu a Central Única de Favelas (CUFA) para a distribuição de cestas básicas em comunidades próximas dos pontos de operação.



A escolha pela CUFA se deu pela sua presença em todos os estados do país, além da parceria com a empresa para a distribuição das entregas de produtos vendidos pela Amazon dentro das favelas. Em agosto deste ano, foi inaugurado o Favela Llog, centro de distribuição localizado em Paraisópolis.

No total, a parceria distribuiu mais de 10 mil cestas básicas por todo o Brasil.

O Brasil saiu saiu do Mapa da Fome das Nações Unidas (ONU) em 2014, porém retornou no ano do início da pandemia, em 2020. Segundo Inquérito Nacional sobre Insegurança Alimentar no Contexto da Pandemia de Covid-19 no Brasil, são 33,1 milhões de pessoas que não possuem a próxima refeição garantida.

O projeto de 'ação de graças' de fim de ano também permite que os trabalhadores das sedes no país escolham a ONG que querem atuar e, ao final do ano, os colaboradores podem visitar as instituições.

Entre no canal do Brasil Econômico no Telegram e fique por dentro de todas as notícias do dia. Siga também o perfil geral do Portal iG