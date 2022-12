MARCELO CAMARGO/AGÊNCIA BRASIL Haddad durante pronunciamento no CCBB Brasília

O futuro ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou nesta quarta-feira (14) já ter em mente os novos secretários para Receita Federal e Tesouro. Os nomes seriam anunciados até esta sexta-feira (6).

"Não está fechado... Mas já mirei o cara. Está tudo mirado", afirmou Haddad a jornalistas no CCBB, sede da transição do governo, ao falar sobre as nomeações para as duas secretarias.

Entre no canal do Brasil Econômico no Telegram e fique por dentro de todas as notícias do dia. Siga também o perfil geral do Portal iG

O ex-prefeito de São Paulo saiu de Brasília para a capital paulista ontem para conversar com os escolhidos para a pasta.

Mais cedo, em entrevista à GloboNews, Haddad havia dito que os economistas Pérsio Arida e André Lara Resende devem fazer parte de um conselho vinculado ao Ministério da Fazenda.

Arida era cogitado para o Ministério do Planejamento, mas disse não estar disponível.

Haddad também deve se encontrar com o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para escolher o nome para a pasta.

Na tarde desta terça-feira (13), foram anunciados dois nomes para a equipe do Ministério da Fazenda do governo eleito. Liderada por Fernando Haddad, a pasta agora conta com Gabriel Galípolo como secretário-executivo, e Bernard Appy para realizar a reforma tributária.