MARCELO CAMARGO/AGÊNCIA BRASIL 'Não há nenhuma possibilidade' de governo eleito taxar o Pix, diz Haddad

O futuro ministro da Fazenda, Fernando Haddad, negou nesta quarta-feira (14) qualquer intenção de taxar o Pix. "Temos de ir na direção contrária, garantir cada vez mais desenvolvimento a crédito", afirmou em entrevista à GloboNews.

Haddad disse ainda que o ex-secretário da Receita Federal no primeiro ano do governo Bolsonaro, Marco Cintra, tentou taxar as operações feitas com Pix para "morder parte da receita" com as transações.

"Isso atrapalhou a reforma tributária, ficou se insistindo numa tese tão atrasada do ponto de vista de justiça tributária que parou a reforma, inviabilizou o processo", declarou.

Ele disse ser favorável à três frentes para viabilizar a mobilidade social: acesso a crédito, educação de qualidade do ensino básico ao superior, e acesso à moradia (reforma agrária e urbana).

"O Brasil perdeu e perde ainda várias oportunidades nesta direção, então como vai taxar o Pix? Temos de fazer reformas na direção contrária", disse.

O futuro ministro também criticou o crédito consignado no Auxílio Brasil. "Se a gente não prorroga o Auxílio Brasil, a Caixa quebra, porque nenhum banco privado fez (o crédito consignado), mas a Caixa foi mandada fazer. Só que se não tiver Auxílio Brasil, (a Caixa) vai receber de quem?", questionou.